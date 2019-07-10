На испытательном полигоне для корабля Starship Илона Маска произошел пожар

Пожар произошел на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX для межпланетных полетов. Об этом 8 июля сообщило издание Florida Today.

Площадка расположена в городе Коко, штат Флорида.

На ней расположены два прототипа корабля Starship из нержавеющей стали, один из которых находится в стадии строительства.

По словам представителя SpaceX Джеймса Глисона, возгорание, возникшее в морском контейнере, удалось оперативно ликвидировать благодаря действиям пожарных.

В результате пожара никто не пострадал. По данным газеты, огонь повредил оборудование на $100 тыс.

Причина возникновения пожара пока не установлена. Однако, предположительно, пожар спровоцировала неисправность в электрооборудовании.

4 февраля Маск сообщал о первом испытании двигателя корабля Starship. По его словам, он сможет доставить на Марс сотню человек за раз. Первые полеты космического корабля запланированы на 2024 год.