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10.07.2019
Известия.ru

На испытательном полигоне для корабля Starship Илона Маска произошел пожар

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Пожар произошел на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX для межпланетных полетов. Об этом 8 июля сообщило издание Florida Today.

Площадка расположена в городе Коко, штат Флорида.

На ней расположены два прототипа корабля Starship из нержавеющей стали, один из которых находится в стадии строительства.

По словам представителя SpaceX Джеймса Глисона, возгорание, возникшее в морском контейнере, удалось оперативно ликвидировать благодаря действиям пожарных.

В результате пожара никто не пострадал. По данным газеты, огонь повредил оборудование на $100 тыс.

Причина возникновения пожара пока не установлена. Однако, предположительно, пожар спровоцировала неисправность в электрооборудовании.

4 февраля Маск сообщал о первом испытании двигателя корабля Starship. По его словам, он сможет доставить на Марс сотню человек за раз. Первые полеты космического корабля запланированы на 2024 год.

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Страны
США
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SpaceX
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