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10.07.2019
Известия.ru

Блочный док: С-500 оснастят ремонтной машиной

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Минобоороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших С-500 будут включены ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники. Это позволит поддерживать комплексы в боеготовом состоянии без привлечения специальных ремонтных команд. Сегодня за восстановление техники отвечает целое подразделение с десятками машин — каждая для определенного вида. Эксперты считают, что благодаря нововвдению комплексы противовоздушной обороны станут более мобильными и автономными.

Минобоороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших С-500 будут включены ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники. Это позволит поддерживать комплексы в боеготовом состоянии без привлечения специальных ремонтных команд. Сегодня за восстановление техники отвечает целое подразделение с десятками машин — каждая для определенного вида. Эксперты считают, что благодаря нововвдению комплексы противовоздушной обороны станут более мобильными и автономными.

Российская промышленность разрабатывает для войск ПВО новую ремонтную машину, рассказали "Известиям" в военном ведомстве. Сейчас в состав комплекса С-500 помимо пусковой установки входят транспортно-заряжающая машина, пункт управления, радиолокаторы, передвижные электростанции и другие системы, к каждой из которых требуются свои комплектующие. Унифицированный мобильный комплекс диагностирования, техобслуживания и войскового ремонта техники противовоздушной и противоракетной обороны будет нести на борту все необходимые запчасти.

Восстановлением комплексов ПВО занимаются специальные ремонтные подразделения. Каждое из них работает в интересах многих систем, что не всегда позволяет оперативно вернуть ту или иную боевую машину в строй, пояснили в Минобороны. Когда С-500 начнут поступать в войска, обслуживать их старым способом станет еще сложнее. Хотя характеристики системы С-500 и точные сведения о том, сколько и каких машин в нее входит, до сих пор закрыты, эксперты сходятся во мнении, что она гораздо сложнее, чем модели предшествующих поколений.

Включение ремонтной машины в состав комплекса сделает его менее зависимым от тыловых служб и, следовательно, более мобильным.

В боевой обстановке, когда все решают минуты, небольшая поломка может обойтись слишком дорого, пояснил военный эксперт Антон Лавров.

— Системы С-75 или С-125 чинились долго, — рассказал он "Известиям". — Офицеру надо было прозвонить всю электросхему, чтобы найти неисправный транзистор и перепаять его. На более новых комплексах ремонт блочный: при неисправности загорается кнопка, которая сигнализирует что именно надо поменять. Каждая машина возит с собой набор наиболее важных блоков. Однако могут быть и нестандартные ситуации, при которой потребуется вмешательство высококлассного офицера-ремонтника или спецтехники.

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Источник изображения: iz.ru


Весной "Известия" сообщали, что радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) для С-500 успешно прошли полигонные испытания. Позднее было официально объявлено, что серийное производство машин уже началось.

С-500 будет бороться с межконтинентальными ракетами и ракетами средней дальности на конечном или среднем участке траектории полета. Комплекс сможет уничтожать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, обычные и высотные беспилотники, а также гиперзвуковые снаряды, летящие со скоростью более 6 тыс. км/ч. С-500 может уничтожать цели на дальности до 600 км и высоте до 100 км. Такие характеристики позволяют надежно обеспечивать прикрытие отдельных районов, крупных городов, промышленных объектов и важных стратегических целей. "Прометей" сможет "работать" и по низкоорбитальным спутникам.

В минимальный комплект техники для С-500 "Прометей" войдут пункт боевого управления с автоматической системой управления (АСУ), куда стекается оперативная информация о воздушной обстановке в зоне ответственности системы ПВО. РЛК отвечает за дальний поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей. Многофункциональная РЛС "подсветки" способна обнаруживать летательные аппараты, но ее главная ­задача — захватить цель и довести до нее зенитные ракеты. В комплект техники входит до 12 тягачей с пусковыми установками для зенитных ракет.

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