Слышу цель: РЛС научат узнавать самолеты и корабли

Созданный в России летно-испытательный комплекс "Элик" научит радиолокационные станции классифицировать летательные аппараты воздушных, надводных, низколетящих и космических объектов. РЛС в режиме реального времени смогут подсказывать оператору, какой тип самолета, крылатой ракеты, спутника или корабля появился на экране станции. Новая техника серьезно повысит эффективность боевых систем ПВО, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Созданный в России летно-испытательный комплекс "Элик" научит радиолокационные станции классифицировать летательные аппараты воздушных, надводных, низколетящих и космических объектов. РЛС в режиме реального времени смогут подсказывать оператору, какой тип самолета, крылатой ракеты, спутника или корабля появился на экране станции. Новая техника серьезно повысит эффективность боевых систем ПВО, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Сердце летно-испытательного комплекса — имитационно-моделирующий стенд. С помощью искусственного интеллекта он находит и распознает все характерные параметры цели. После этого стенд прописывает в "мозг" радара все необходимые для точной идентификации данные. Фактически электроника создает эталонные радиолокационные изображения любого типа самолетов, вертолетов, ракет, спутников или кораблей. Новые РЛС, обученные "Эликом", с помощью специальных алгоритмов смогут в автоматическом режиме сравнить попавший в поле зрения летательный аппарат или корабль с данными электронной картотеки и сразу выдать его тип на экране РЛС.

Для летчиков и зенитчиков такая система позволит точно классифицировать цель и выбрать вид вооружения, необходимый для уничтожения летательного аппарата или корабля вероятного противника. Современные радиолокационные станции могут видеть и самолеты с отключенным транспордером (они передают идентификационный код аппарата наземным РЛС), определять их скорость, высоту, местоположение и приблизительные размеры. Однако в этом случае с определением типа летательного аппарата могут возникнуть проблемы.

Чтобы оператор гарантированно идентифицировал вошедший в зону радиолокационного поля неизвестный объект, требуется опыт и время, пояснил "Известиям" бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Сейчас при появлении летательного аппарата на экране радиолокационной станции появляются метки, — рассказал он. — Они могут принадлежать ракетам, бомбардировщикам, транспортным самолетам или крылатым ракетам. Но различить их непросто, этому учат. Показывают на специальных тренажерах — вот крылатая ракета, скоростная цель с малой площадью отражения. Их надо научиться отождествлять с реальными объектами, и на это нужно время.

Разработанный в Радиотехническом институте имени академика А.Л. Минца "Элик" будет востребован в области природопользования или при океанографических наблюдениях. В частности, электроника позволит создавать радиолокационные изображения ледовых полей, что даст возможность наладить онлайн-контроль за навигационной обстановкой в северных морях. Такая особенность комплекса будет особо востребована при обеспечении безопасности мореплавания по Северному морскому пути.

Наладить производство уникальной техники промышленность может уже сейчас, рассказал "Известиям" генеральный директор РТИ Максим Кузюк.

— Приоритетом становятся инвестиции в технологии будущего, которые будут обеспечивать не только безопасность, но и всеобъемлющий мониторинг, анализ, обработку и принятие решений, в том числе без участия человека, — считает он.

Роль РЛС разных типов в последние годы сильно выросла. Так, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к их размещению в Европе. Вместе с возросшим количеством крылатых ракет и неядерного высокоточного оружия этот фактор значительно повышает угрозу нанесения так называемого внезапного обезоруживающего удара по территории России.

В Российской армии готовятся к такому сценарию. Сейчас Вооруженные силы получают новую систему ПВО С-500, активно совершенствуют систему радиолокационных станций. В конце прошлого года завершился первый этап развертывания многоэшелонированной системы РЛС дальнего обнаружения: заступила на опытно-боевое дежурство новейшая загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер", а годом ранее заработали три РЛС типа "Воронеж".

После этого по периметру страны было образовано непрерывающееся радиолокационное поле. Станции способны засечь баллистические и крылатые ракеты, самолеты, спутники и другие летательные аппараты в режиме реального времени на расстоянии в несколько тысяч километров. Поля их наблюдений пересекаются, что позволяет избежать мертвых зон. Подстраховывать РЛС будут орбитальная группировка спутников и разведка, которая по своим каналам должна заранее выяснить время возможного удара.