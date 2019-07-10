Вместо украинских: В Узбекистане Т-64 получили российские моторы от Т-72

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В начале мая 2019 года в узбекском Чирчике прошли соревнования по танковому биатлону. Об этом сообщили практически все СМИ.

При этом было отмечено, что на трассу были выведены практически все образцы бронетанковой техники, стоящие на вооружении узбекской армии. Основные машины - это, конечно, танки Т-72Б, выпуска второй половины 80-х годов прошлого века. Однако наравне с ними зрители могли видеть "старичков" Т-62, а также Т-64.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Как оказалось, последние прошли глубокую модернизацию. Помимо навесной динамической защиты, установленной по типу Т-64БВ, часть машин была оборудована оригинальными бортовыми противокумулятивными решетчатыми экранами.

Но самое главное - все они прошли ремоторизацию. Вместо капризных украинских двухтактных оппозитных дизельных двигателей 5ДТФ мощностью 700 л.с., требующих специальных дорогих масел, чувствительных к перегреву и пылевому износу цилиндро-поршневой группы, на узбекские Т-64 установили целиком моторно-трансмиссионные отделения уральских танков Т-72Б.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В их составе V-образная 12-цилинровая дизельная классика - В-84МС мощностью 840 л.с. со своей оригинальной вентиляторной системой охлаждения и двухступенчатой системой воздухоочистки.

Такая модернизация унифицировала танковый парк Узбекистана по силовым установкам, упростив обслуживание и снабжение запчастями и ГСМ. Одновременно танки Т-64 прибавили в динамике - более мощный двигатель компенсировал увеличение массы от дополнительной защиты.

По сути, в Узбекистане выполнили то, что конструкторы из Нижнего Тагила предписывали сделать еще в конце 1960-х годов.

Напомним, узбекской армии танки Т-64 достались после развала Советского Союза. Незадолго до этого прискорбного события в сухой среднеазиатский климат были переведены на хранение сотни танков Т-64, ранее состоявших на вооружении групп советских войск, квартировавших в европейских странах народной демократии. В настоящее время в узбекской армии - около сотни танков Т-64.

Текст и фото: блог gurkhan.blogspot.com