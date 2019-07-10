Устали воевать: США просят Германию заменить их в Сирии

США призвали Германию отправить свои войска в Сирию

США призывают Германию отправить подразделения и части сухопутных войск бундесвера в Сирию для частичной замены американских войск, находящихся на левом берегу Евфрата, причем речь может идти и не о военных действиях. Чем американцы предлагают заняться в Сирии германским коллегам и какова обстановка в зоне конфликта, - в материале "Газеты.Ru".

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag призвал германию частично заменить американские войска, находящиеся в настоящее время на левом берегу Евфрата в Сирии.

"Мы хотим от Германии отправки сухопутных войск, чтобы частично заменить наших военнослужащих", - сказал он.

"Германия играет активную роль как партнер в политическом процессе и как союзник в борьбе против "Исламского государства" (организация запрещена в России) (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) на северо-востоке Сирии", - цитирует ТАСС слоа Джеффри.

"Мы надеемся, что ФРГ будет делать больше", - подчеркнул он, отметив, что США ожидают от партнеров на добровольной основе отправки на северо-восток Сирии нескольких сотен военных.

Спецпредставитель также указал на то, что речь необязательно идет о подразделениях сухопутных войск Германии, которым придется участвовать в боевых действиях.

ИГ можно оттеснить за счет сирийских местных сил, но необходимо определенное международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с воздуха, логистику, подготовку и оказывать техническую помощь", - пояснил он. В то же время, по его словам, "германские солдаты должны быть готовы защищать себя".

"После стабилизации ситуации с ИГ подобные группы вернутся назад", - пообещал американский дипломат.

Кроме того, он пояснил, что Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с Турцией о создании зоны безопасности в этом районе, которая бы обеспечивалась американскими войсками вместе с курдскими формированиями.

В текущий момент истребители-бомбардировщики Tornado ВВС Германии лишь проводят разведку и занимаются дозаправкой самолетов союзников в воздухе.

Джеффри сообщил, что обсудил тему отправки военных с представителями правительства ФРГ в Берлине. "Германская сторона обдумывает, что может сделать, - сказал спецпредставитель США. - Возможно, она предоставит подразделения и части сухопутных войск бундесвера, но это может быть и гражданская, финансовая или иного рода военная поддержка".

Решения от Берлина в США ожидают уже в июле.

"Из представленной газетой Welt am Sonntag информации пока еще достаточно трудно понять, что же все-таки хотят американцы от бундесвера. По всей видимости, речь идет о возможной отправке в район боевых действий подразделений и частей тылового и технического обеспечения. В бундесвере они входят в состав Объединенных сил обеспечения", - пояснил "Газете.Ru" экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Тогда непонятно, что имеется в виду под "обеспечением поддержки с воздуха", считает военачальник. Планируются боевые действия тактической авиации, или же бундесвер ограничится переброской материальных средств по воздуху с помощью подразделений военно-транспортной авиации, задается вопросом генерал.

Но самое главное даже не в этом, считает собеседник издания. Соединенные Штаты не имеют никакой позитивной программы действий в Сирии, подразделения и части вооруженных сил США находятся на территории этого государства незаконно и не опираются в своей деятельности на какие-либо оппозиционные группировки, представляющие собой значительную часть населения Сирии.

Так называемые Сирийские демократические силы, поддерживаемые Вашингтоном, в которых доминирует террористическая организация РПК/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партии Курдистана/сирийская курдская партия "Демократический союз"/силы самообороны сирийских курдов), имеют очень мало шансов, чтобы стать по настоящему влиятельной организацией в Сирии. А все другие формирования, которые так пестовали Соединенные Штаты, по сути дела, разложились и не имеют ничего общего с тем, что можно было бы назвать серьезной политической оппозицией.

Кроме того, уверения спецпредставителя США по Сирии Джеймс Джеффри, что германские подразделения тылового и технического обеспечения не будут принимать участие в боевых действиях, скорее всего, не найдут реального подтверждения на практике. Абсолютно безопасного места в северо-восточной части Сирии сегодня попросту нет.

Надо сказать, что силы ИГ на левом берегу Евфрата отнюдь не сломлены до конца, отмечает генерал Запаренко, и продолжают пользоваться значительной поддержкой среди местного населения.

Поэтому даже для немецких тыловиков и ремонтников (если они будут переброшены в этот неспокойный район) будут неизбежны подрывы на минно-взрывных заграждениях в ходе их передвижения по дорогам северо-восточной части Сирии, а также обстрелы террористами мест постоянной дислокации подразделений Бундесвера. Какие бы меры безопасности в этом случае не предпринимали соответствующие немецкие командиры, избежать подобных случаев до конца все же не удастся.

Иными словами, без жертв среди личного состава вооруженных сил Германии в этом случае не обойтись. Насколько готовы к этому немецкие подразделения - вопрос открытый.

Наконец, как отмечалось в недавнем докладе корпорации RAND (об этом документе подробно ранее писала "Газета.Ru", усиление поддержки сирийских повстанцев может поставить под угрозу другие политические приоритеты США - такие, как борьба с радикальным исламским терроризмом, - и может привести к дальнейшей дестабилизации всего ближневосточного региона. Кроме того, по оценкам американских аналитиков, этот вариант может быть даже невозможным, учитывая сегодняшнюю радикализацию, раздробленность и глубокий упадок сирийской оппозиции.

Отдел "Армия"