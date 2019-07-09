РЛС научат классифицировать летательные аппараты

В России создали летно-испытательный комплекс "Элик", который научит радиолокационные станции (РЛС) классифицировать летательные аппараты воздушных, надводных, низколетящих и космических объектов. РЛС в режиме реального времени смогут подсказывать оператору, какой тип самолета, крылатой ракеты, спутника или корабля появился на экране станции.

По мнению экспертов, опрошенных "Известиями", новая техника повысит эффективность боевых систем ПВО.

Сердцем летно-испытательного комплекса является имитационно-моделирующий стенд. Он находит и распознает все характерные параметры цели с помощью искусственного интеллекта. Затем стенд прописывает в "мозг" радара необходимое для точной идентификации данные.

Обученные "Эликом" РЛС смогут в автоматическом режиме сравнить попавший в поле зрения летательный аппарат или корабль с данными электронной картотеки и сразу выдать его тип на экране РЛС.

Полную версию материала читайте в свежем номере "Известий" от 9 июля.