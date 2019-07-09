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09.07.2019
Военное обозрение

Россия выпустит ещё 200 Sukhoi Superjet 100

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Несмотря на аварию самолета Sukhoi Superjet 100, Россия планирует выпустить еще как минимум 200 самолетов этой марки. Данную информацию публикует Reuters со ссылкой на министра промышленности Дениса Мантурова.

Источник изображения: topwar.ru

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе интервью, данного агентству Reuters, рассказал, что выпуск самолетов Sukhoi Superjet 100 продолжится. Ожидается, что количество первых гражданских авиалайнеров, разработанных в России после распада Советского Союза, увеличится еще на 200 штук.

Вопрос о возможном будущем Sukhoi Superjet встал после того, как 5 мая лайнер компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск, в ходе совершения экстренной жесткой посадки в московском аэропорту загорелся, в результате чего погиб 41 человек.

Озвучена информация о заказчиках 106 из 200 самолетов

Как отмечает Reuters, российские власти не стали приостанавливать полеты этих машин, заявив, что причин для подобных действий нет. Мантуров, который путешествует на Superjet в рабочих поездках, сказал, что спрос на самолет остался высоким, а производственные планы не изменились.

Катастрофа не затронула наших клиентов, как потенциальных, так и тех, кто уже заключил договор.

- подчеркнул министр в своем интервью.

В тоже время, чиновник не ответил о сроках, в которые должны увидеть свет эти 200 самолетов. Также он не ответил, есть ли покупатели на всю потенциальную партию. Министр процитировал лишь заказ от Аэрофлота на дополнительные 100 самолетов и от таиландской авиакомпании Thai Kom, которая ранее подписала контракт на шесть "Суперджетов".

По оценке агентства, Российская Федерация потратила почти 2 миллиарда долларов на разработку и запуск производства Superjet, который находится в эксплуатации с 2011 года.С тех пор было выпущено около 200 самолетов.

Текущий годовой спрос на лайнеры оценивается в 25-30 самолетов по сравнению с первоначальными ожиданиями 50, в первую очередь, из-за жесткой конкуренции с другими производителями.

- отметил Мантуров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таиланд
Продукция
СуперДжет-100
Персоны
Мантуров Денис
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