Россия выпустит ещё 200 Sukhoi Superjet 100

Несмотря на аварию самолета Sukhoi Superjet 100, Россия планирует выпустить еще как минимум 200 самолетов этой марки. Данную информацию публикует Reuters со ссылкой на министра промышленности Дениса Мантурова.

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе интервью, данного агентству Reuters, рассказал, что выпуск самолетов Sukhoi Superjet 100 продолжится. Ожидается, что количество первых гражданских авиалайнеров, разработанных в России после распада Советского Союза, увеличится еще на 200 штук.

Вопрос о возможном будущем Sukhoi Superjet встал после того, как 5 мая лайнер компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск, в ходе совершения экстренной жесткой посадки в московском аэропорту загорелся, в результате чего погиб 41 человек.

Озвучена информация о заказчиках 106 из 200 самолетов

Как отмечает Reuters, российские власти не стали приостанавливать полеты этих машин, заявив, что причин для подобных действий нет. Мантуров, который путешествует на Superjet в рабочих поездках, сказал, что спрос на самолет остался высоким, а производственные планы не изменились.

Катастрофа не затронула наших клиентов, как потенциальных, так и тех, кто уже заключил договор.

- подчеркнул министр в своем интервью.

В тоже время, чиновник не ответил о сроках, в которые должны увидеть свет эти 200 самолетов. Также он не ответил, есть ли покупатели на всю потенциальную партию. Министр процитировал лишь заказ от Аэрофлота на дополнительные 100 самолетов и от таиландской авиакомпании Thai Kom, которая ранее подписала контракт на шесть "Суперджетов".

По оценке агентства, Российская Федерация потратила почти 2 миллиарда долларов на разработку и запуск производства Superjet, который находится в эксплуатации с 2011 года.С тех пор было выпущено около 200 самолетов.

Текущий годовой спрос на лайнеры оценивается в 25-30 самолетов по сравнению с первоначальными ожиданиями 50, в первую очередь, из-за жесткой конкуренции с другими производителями.

- отметил Мантуров.