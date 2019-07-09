Небо в огне. Как советские зенитчики сбивали американские самолеты

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Прикрытие городов и военных баз, оборона целых промышленных районов и ключевых объектов инфраструктуры — в понедельник, 8 июля, профессиональный праздник отмечают специалисты зенитно-ракетных войск. В 1960-м в этот день было образовано Управление ЗРВ Главного командования войск ПВО страны. С тех пор зенитчики не раз демонстрировали свое мастерство, причем не только на учениях, но и в реальном бою. О подвигах специалистов отечественных ЗРВ — в материале РИА Новости.

Сбить разведчика

Первого мая 1960-го, за два месяца до официального дня создания зенитно-ракетных войск, под Свердловском советские зенитчики сбили американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. Этот летчик с 1956 года систематически совершал разведывательные полеты вдоль границ СССР с Турцией, Ираном и Афганистаном, а 9 апреля 1960-го вторгся в воздушное пространство страны и сфотографировал секретные объекты на ядерном полигоне под Семипалатинском. Самолеты U-2 шли на большой высоте и перехватить их не было никакой возможности. Однако под Свердловском 1 мая дежурил 2-й дивизион 57-й зенитной ракетной бригады с новейшими на тот момент ЗРК С-75. Боевой расчет под командованием майора Михаила Воронова поразил цель.

U-2 сбили ракетой на предельной дальности, при стрельбе "вдогон". Взорвавшись позади самолета, боеприпас посек осколками хвостовое оперение и двигатель. U-2 падал с высоты более 21 тысячи метров. Для надежности зенитчики выпустили еще несколько ракет, одной из которых по ошибке сбили летевший ниже советский МиГ-19, поднятый на перехват. Пилот Сергей Сафронов погиб. Пауэрс приземлился с парашютом в районе станции Косулино, где его задержали местные жители.

Этот инцидент имел серьезные политические последствия, резко обострив и без того непростые отношения двух сверхдержав: отменили важный саммит в Париже по вооружениям и визит президента США Дуайта Эйзенхауэра в Москву. Верховный суд СССР приговорил Пауэрса к десяти годам заключения по статье "Шпионаж". В феврале 1962-го летчика обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.

Мост Глиникер-Брюкке, на котором произошел обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. 10 февраля 1962 Источник изображения: © AFP 2019 / DPA

Двадцать седьмого октября 1962-го, в самый разгар Карибского кризиса, ракета ЗРК С-75 уничтожила в небе над Кубой высотный разведчик ВВС США, пилотируемый Рудольфом Андерсоном. Летчик погиб. Это едва не привело к третьей мировой. В историографии тот день принято называть "черной субботой" — мир тогда был ближе всего к глобальной ядерной войне.

От Вьетнама до Египта

Во Вьетнамской войне сбили почти десять тысяч американских летательных аппаратов — 3744 самолета, 5607 вертолетов и 578 беспилотников. Львиная доля потерь приходится на действия специалистов зенитно-ракетных войск СССР, создавших систему ПВО Северного Вьетнама буквально с нуля. Уже в июле 1965-го под Ханоем были развернуты дивизионы ЗРК СА-75М. Боевые расчеты состояли из советских военных специалистов и обучаемых ими вьетнамцев в роли стажеров. Первый бой с участием СА-75М состоялся 24 июля 1965-го: советские зенитчики почти одновременно сбили три "Фантома" в 50 километрах северо-восточнее Ханоя. Пуски проводились на встречном курсе и стали для американских летчиков полной неожиданностью. Отстрелявшись, подразделения ПВО оперативно сменили позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. С тех пор 24 июля во Вьетнамской народной армии отмечается как День зенитных ракетных войск.

Американский штурмовик A-1E сбрасывает фосфорную бомбу в ходе войны во Вьетнаме, 1966 год Источник изображения: © Фото : public domain

Развертывание советских ЗРК во Вьетнаме резко снизило эффективность налетов американской авиации и вынудило летчиков спуститься со средних высот на низкие, где они несли потери от ствольной зенитной артиллерии. Благодаря специалистам из СССР вьетнамская ПВО была очень современной и включала в себя зенитные ракетные войска, зенитную артиллерию, истребительную авиацию, радиотехнические войска, систему командных пунктов и средств связи.

Особенно большую работу провели в районах Ханоя и Хайфона — в течение всей войны, в том числе в период наиболее активных действий американской авиации в 1967 и 1968 годах, там была самая сильная противовоздушная оборона.

Довелось советским зенитчикам повоевать и в Египте. Весной 1970-го по решению правительства туда направили большую группу ракетчиков и летчиков. Им поставили задачу обеспечить надежную противовоздушную оборону в условиях интенсивных налетов израильской авиации в ходе так называемой "войны на истощение" 1968-1970 годов. Зенитные ракетные дивизионы комплексов С-125 с советским персоналом, сведенные в дивизию, усилили египетскую ПВО, оснащенную ЗРК С-75.

Первую противовоздушную победу 30 июня 1970-го записал на свой счет дивизион капитана Маляуки — сбили израильский "Фантом". Спустя пять дней дивизион Завесницкого уничтожил еще один. Последовали и ответные удары израильтян.

В ходе ожесточенного боя 18 июля в дивизионе Толоконникова погибло восемь советских военнослужащих. Израильтяне потеряли четыре "Фантома". Три израильских самолета дивизион Кутынцева сбил 3 августа. Через несколько дней при посредничестве третьих стран было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в зоне Суэцкого канала. Всего советские зенитчики уничтожили девять самолетов противника.

Сирийский опыт

В наши дни российские зенитчики тоже не сидят без дела, получая бесценный боевой опыт в Сирии. Правда, основной противник расчетов ПВО авиабазы Хмеймим — не самолеты, а кустарные дроны и реактивные снаряды, с помощью которых террористы пытаются атаковать российские объекты.

В октябре 2017-го сообщили об уничтожении зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" двух реактивных снарядов РСЗО "Град", запущенных боевиками ИГ*. Два месяца спустя террористы вновь нанесли ракетный удар по российской авиабазе, и вновь "Панцири" отразили атаку.

В конце 2017-го Сергей Шойгу заявил, что всего в Сирии ЗРПК уничтожили 54 ракеты РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов. В этом году российские "Панцири" вступили в бой 6 мая и совместно с ЗРК "Тор-М1" сбили 27 ракет, запущенных боевиками по авиабазе Хмеймим. По информации российских военных, ни один из боеприпасов цели не достиг.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Важно отметить, что опыт борьбы с такими малоразмерными целями, как беспилотники, может очень пригодиться российским зенитчикам в противостоянии с более сильным противником. Согласно концепциям "войны будущего", которых придерживаются американцы и их союзники, уже совсем скоро основная роль в боевых действиях перейдет от ударных самолетов к небольшим дронам, применяемым в большом количестве,.