Правительство отменило форум "Неделя национальной безопасности" в 2019 году

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Международный форум "Неделя национальной безопасности" в нынешнем году в России проводиться не будет, это следует из распоряжения кабинета министров РФ, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, "Неделя национальной безопасности-2019" исключена из перечня международных выставок продукции военного назначения, проводимых в России в текущем году.

Первоначально этот форум планировалось провести в мае нынешнего года в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, но в марте он по предыдущему распоряжению правительства был сдвинут на конец сентября.

"Неделя национальной безопасности" задумана в целях укрепления экономических и политических интересов России, имиджа РФ как одного из основных производителей и экспортеров специальной техники и технологий в области безопасности. Демонстрационной программой форума предусматривается показ возможностей образцов технических средств в сфере обеспечения безопасности. Организаторами форума выступают Минпромторг, Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардия и госкорпорация "Ростех".