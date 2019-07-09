Зеленский запретил военным возглавлять минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий назначать военных на должность министра обороны страны. Документ опубликован в понедельник, 8 июля, на сайте главы государства.

Указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Из перечня исключены такие должности для замещения военными, как министр обороны, его заместитель и директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Ранее министром обороны и его заместителем могли быть только лица высшего офицерского состава.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область вынудил руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении. Отмечается, что свои должности покинут руководители Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Волынской таможен.