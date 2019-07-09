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09.07.2019
Военно-промышленный курьер

Военнослужащие Северного флота собрали в Арктике 100 тонн металлолома

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экологический взвод Северного флота на острове Котельный архипелага Новосибирские острова собрал, спрессовал и подготовил к отправке на материк около 100 тонн металлолома.

Экологическое подразделение приступило к работам в середине июня. Всего за летний период 2019 года с острова планируется вывезти более 300 тонн лома.

Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3300 тонн металлолома.

Большая часть экологического мусора – это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжелых, толстостенных - в 3-4 раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Проекты
Арктика
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