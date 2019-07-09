Индия покупает Excalibur

Индия ударными темпами расширяет возможности своих артиллерийских подразделений. Вчера, 7 июля, портал indiatimes.com сообщил о том, что индийская армия объявила о покупке высокоточных американских снарядов Excalibur.

В прошлом году на вооружение индийской армии поступили гаубица M777 и САУ K9 Vajra, ставшие первым обновлением артиллерийского вооружения за последние 30 лет. Теперь же ВС Индии намерены использовать все преимущества новых орудий.

Снаряд M982 Excalibur. Источник изображения: indiatimes.com

Активно-реактивные снаряды M982 Excalibur позволяют поражать цели на расстоянии в два-три раза большем, чем обычные боеприпасы. По разным оценкам, дальность Excalibur составляет от 40 до 57 км. При этом максимальное отклонение от точки прицеливания не превышает 10 м (благодаря спутниковому наведению).

Данную сделку планируется провести в рамках удовлетворения "неотложных оперативных потребностей", что позволяет ВС Индии проводить закупки, минуя тендеры и бюрократию Минобороны.