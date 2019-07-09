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09.07.2019
ТАСС

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" заправили топливом на Байконуре

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Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Корабль отправится к МКС 20 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Заправка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-13", который 20 июля отправится к МКС, прошла на космодроме Байконур. Об этом говорится в пресс-релизе Роскосмоса, размещенном в понедельник на сайте госкорпорации.

"На космодроме Байконур специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева и других предприятий Роскосмоса завершили операции по заправке пилотируемого корабля "Союз МС-13" компонентами топлива и сжатыми газами", - отмечается в пресс-релизе.

После заправки корабль доставили в монтажно-испытательный корпус, где пройдут дальнейшие предстартовые работы.

20 июля планируется запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем и тремя членами длительной экспедиции на МКС на борту. На Международную космическую станцию должны отправиться российский космонавт Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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