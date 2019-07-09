Фрегат "Адмирал Горшков" направился в Северо-восточную Атлантику

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Горшков" завершил деловой заход в Кабо-Верде и направился в Северо-восточную Атлантику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северного флота в понедельник.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" завершил деловой заход в порт Прая Республики Кабо-Верде и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода. Корабля взял курс в Северо-восточные районы Атлантики", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в порту североморцы пополнили запасы воды и продовольствия и получили возможность для кратковременного отдыха на берегу.