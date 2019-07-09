Washington Examiner (США): новая наступательная доктрина НАТО должна сдерживать российские ракетно-ядерные силы

В мае 2018 года этот автор предложил Украине взорвать Крымский мост, чем вызвал у многих здравомыслящих людей сомнения в его адекватности. Но та провокационная статья добавила ему популярности и — не только среди украинцев. И он стал давать советы всем. Здесь, рассуждая о "российской стратегии вторжения на территорию НАТО", он дает рекомендации руководству альянса.

Агрессивная концепция применения российских ракетно-ядерных сил угрожает эффективности НАТО как альянса. Однако новыми и усовершенствованными силами противоракетной обороны эту проблему не решить. Нужна более четкая и эффективная наступательная доктрина НАТО.

Однако, как отметила в пятницу "Нью-Йорк таймс", альянс чрезмерно зациклился на обороне. Он хочет разместить в европейских странах больше сил и средств ПРО. Звучит неплохо, но это создает ложное чувство безопасности.

Российского президента Владимира Путина не сдержать системами ПРО, которые не могут сбить все его ракеты. Нет, Россия будет только наращивать свой ракетный арсенал ради сохранения возможности преодолеть ПРО противника.

Что в таких условиях делать НАТО?

Ну, для начала руководство альянса должно признать, что сила НАТО не только в объединении стран-членов к взаимной выгоде, но и в устрашении противника.

Это значит, что Россия должна всегда знать: НАТО готова воевать и побеждать. Это очень своевременная мера, так как стратегия России нацелена на раскол альянса на начальном этапе конфликта. Если говорить более конкретно, Россия считает, что применение ядерного оружия малой мощности позволит ей устрашить Германию и страны-члены поменьше, и принудить их к заключению выгодного для нее соглашения о прекращении огня в самом начале конфликта.

В таком случае возникает следующий вопрос: как НАТО может убедить российских лидеров в ошибочности данной идеи? Ответ таков: три ядерные державы из состава альянса, такие как Америка, Британия и Франция, должны предпринять следующие действия.

Во-первых, четко заявить Москве, что любое применение Россией ядерного оружия малой мощности приведет к немедленному и соразмерному ответному удару по российским войскам. США совершенно правильно разрабатывают ядерные боезаряды малой мощности, чтобы заткнуть эту брешь. Но русские должны также понимать, что если они начнут с размахом применять ядерное оружие малой мощности, США, Британия и Франция ответят на это использованием своих стандартных ядерных арсеналов в рамках противодействия России в составе НАТО. Россия вряд ли захочет прибегнуть к ядерному оружию, зная о том, что это повлечет за собой ядерный ответ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не хочет это признавать. Но он должен сменить курс.

НАТО должна также усовершенствовать свой неядерный оружейный арсенал. Российская стратегия вторжения на территорию НАТО предусматривает оперативное развертывание опорных пунктов ПВО, способных помешать войскам НАТО в короткие сроки вернуть захваченную территорию.

Опять же русские полагают, что такие очаги сопротивления позволят им расколоть НАТО, когда они вскоре после начала наступления предложат альянсу перемирие. НАТО нужна артиллерия большей дальности, ракеты в обычном снаряжении и более мощные ВВС, которые будут способны прорывать российскую ПВО и уничтожать российские очаги сопротивления при первой возможности.

Здесь главное состоит в следующем. Путина не запугать тем, что он может проигнорировать. Его можно сдержать тем, что он не сможет с уверенностью перебороть. И НАТО должна сделать так, чтобы Путин знал: альянс переиграет его в его собственной игре.

Том Роган (Tom Rogan)