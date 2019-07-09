В Китае попытались объяснить, почему Россия продает оружие всем желающим

Китайское издание Sohu попыталось разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг российских поставок вооружений на международный рынок. При этом СМИ задалось вопросом: чем отличаются подходы к торговле оружием, сложившиеся в РФ и Соединенных Штатах, и попыталось разобраться в причинах этих различий.

Источник изображения: topwar.ru

Со слов корреспондента Sohu, скандал, спровоцированный Вашингтоном в связи с продажей новейших российских ЗРС С-400 Турции, выставил США исключительно в дурном свете.

Россия придерживается открытой и согласованной позиции в торговле оружейной системой С-400, которую могут приобрести страны всего мира, включая страны НАТО, включая Турцию, и даже Иран, находящийся под американскими санкциями.

- отмечает обозначенное издание, ссылаясь на слова командующего РВСН Сергея Каракаева, высказанные на форуме "Армия-2019".

Он "выступил с громким заявлением", указав, что Москва готова продать даже С-500, причем всем желающим, хоть Соединенным Штатам. Как поясняет Sohu, готовность пойти на распродажу новейших изделий обусловлена расчетом Кремля на создание более продвинутых систем.

Реализуя С-500, Россия будет иметь за пазухой С-600 и так далее.

Этот подход, по мнению издания, радикально отличается от позиции Вашингтона. США скрывают даже от своих ближайших союзников имеющиеся на вооружении лучшие образцы оружия, предлагая им урезанные версии. К примеру, так дело обстоит с F-22, в отношении которого был введен запрет на продажу. В то же время зарубежным заказчикам предлагается "привлекательный" F-35.

Россия отличается от других. Путин предложил Турции приобрести даже Су-57, чтобы справиться с блокировкой поставок F-35. Он готов поделиться и С-500 с Турцией. Это разрыв шаблона!

- делает вывод автор на страницах Sohu.