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09.07.2019
Российская газета

Индия завершила испытания модернизированной версии ракеты BrahMos

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Источник изображения: rg.ru

В Индии завершили испытания модернизированной версии ракеты BrahMos. Теперь она может уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Об этом заявил генеральный директор BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мишра, пишет издание Air Recognition. Ракета может лететь со скоростью 2,8 Маха.

BrahMos Aerospace - совместное предприятие Индии и России. Ракеты производят в Индии.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
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