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09.07.2019
ТАСС

Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности

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Money
Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

Такая мера поможет получить "длинные" деньги, считает Юрий Борисов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Кратное увеличение объема средств в Фонде развития промышленности (ФРП) может помочь предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получить "длинные" деньги. Такое мнение высказал в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на сессии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки", которая проходит в рамках выставки ИННОПРОМ.

"Один из действенных механизмов - Фонд развития промышленности, там объем небольшой - 30 млрд рублей, но хорошие условия по процентам. Может быть, нам пойти по пути кратного увеличения этого объема. Я думаю, что создание региональных фондов развития промышленности по принципу 30% - регионы, 70% - федеральный бюджет - это тоже действенный механизм", - сказал Борисов.

По его словам, это те средства, которые, в отличие от простого банковского кредитования, дадут возможность получить "длинные" деньги.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна - партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Турция
Компании
Минпромторг РФ
ОПК АО
Персоны
Борисов Юрий
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1 комментарий
№1
09.07.2019 06:29
Цитата, q
...увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности...
"Фонд развития промышленности, там объем небольшой - 30 млрд рублей"
Действительно, это шесть копеек. Да и то, образно говоря, "керенками".

Гораздо проще изменить название фонда, например "Фонд обуздания жуликов". Денег в таком Фонде появится столько, что ими можно будет мостить дороги. И это будут настоящие деньги - рубли из чистейшего червонного золота.
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