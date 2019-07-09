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09.07.2019
Интерфакс-АВН

Германия не собирается отправлять сухопутные войска в Сирию

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Военнослужащие Бундесвера
Военнослужащие Бундесвера.
Источник изображения: http://winterwonderslam.com/

Берлин. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Германии отвергли просьбу США направить в Сирию сухопутные войска, сообщают западные СМИ.

"Когда я говорю, что правительство намерено придерживаться текущих мер в рамках коалиции против ИГ (запрещено в РФ - ИФ), это не включает в себя сухопутные войска", - заявил в понедельник представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Спецпредставитель американского правительства по Сирии Джеймс Джеффри ранее в интервью немецкой газете Welt am Sonntag призвал Германию ввести сухопутные войска в Сирию.

Он отметил, что задействование солдат Бундесвера в боевых операциях в Сирии не является приоритетом, так как в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) "лучше использовать силы местных военных".

По словам Джеффри, военное присутствие ФРГ в Сирии необходимо для поддержания стабильности на северо-востоке страны и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ или подобных группировок.

Газета сообщала, что Джеффри уже обсудил требования США с представителями немецкого правительства в Берлине. "Германия обдумывает, что она может сделать. Возможно, она предоставит наземные войска. Но также это может быть гражданская, финансовая или военная поддержка другого рода", - приводит издание его слова.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Германия
Россия
Сирия
США
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