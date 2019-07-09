Маск исключил на Марсе русскую революцию

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в Twitter счел идеалистичными идеи российского революционера Михаила Бакунина.

"Желание полной анархии заканчивается, когда вам нужно позвонить по [телефонному номеру экстренной службы] 911, хотя максимальная свобода действий человечества кажется правильной целью", — написал бизнесмен после прослушивания подкаста историка Майка Дункана, посвященного революциям в России.

Отвечая на вопрос одного из пользователей о возможном политическом режиме на Марсе, Маск заявил, что Красной планете подошла бы прямая демократия. "Законы должны быть короткими, поскольку есть обман в длине. Автоматическое истечение срока действия правил для предотвращения смерти бюрократии. Любое правило может быть снято 40 процентами людей, чтобы преодолеть инерцию. Свобода", — написал глава SpaceX.

В июне Маск заявил, что реальной проблемой человечества станет старение и сокращение населения мира к 2050 году.

В ноябре 2016 года глава SpaceX предупредил, что человечество ожидает катастрофа, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов.

В июне того же года философ Ник Бостром из Оксфордского университета (Великобритания) рекомендовал понимать буквально заявление Маска о реальности матрицы (нахождении человечества в построенной некоторой развитой цивилизацией симуляции).

Русский теоретик анархизма и народничества Бакунин, живший в XIX веке, считал недопустимыми любые проявления иерархической власти со стороны государства, церкви и привилегированных классов. По его мнению, в своих действиях человек должен подчиняться исключительно "естественным законам".