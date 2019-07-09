Войти
09.07.2019
Lenta.ru

Маск исключил на Марсе русскую революцию

365
0
0
Источник изображения: Фото: Mike Blake / Reuters

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в Twitter счел идеалистичными идеи российского революционера Михаила Бакунина.

"Желание полной анархии заканчивается, когда вам нужно позвонить по [телефонному номеру экстренной службы] 911, хотя максимальная свобода действий человечества кажется правильной целью", — написал бизнесмен после прослушивания подкаста историка Майка Дункана, посвященного революциям в России.

Отвечая на вопрос одного из пользователей о возможном политическом режиме на Марсе, Маск заявил, что Красной планете подошла бы прямая демократия. "Законы должны быть короткими, поскольку есть обман в длине. Автоматическое истечение срока действия правил для предотвращения смерти бюрократии. Любое правило может быть снято 40 процентами людей, чтобы преодолеть инерцию. Свобода", — написал глава SpaceX.

В июне Маск заявил, что реальной проблемой человечества станет старение и сокращение населения мира к 2050 году.

В ноябре 2016 года глава SpaceX предупредил, что человечество ожидает катастрофа, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов.

В июне того же года философ Ник Бостром из Оксфордского университета (Великобритания) рекомендовал понимать буквально заявление Маска о реальности матрицы (нахождении человечества в построенной некоторой развитой цивилизацией симуляции).

Русский теоретик анархизма и народничества Бакунин, живший в XIX веке, считал недопустимыми любые проявления иерархической власти со стороны государства, церкви и привилегированных классов. По его мнению, в своих действиях человек должен подчиняться исключительно "естественным законам".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
Робот
Похожие новости
27.11.2018
Станция InSight должна сесть на Марс. Как будут изучать Красную планету дальше?
27.11.2017
Роботы-убийцы — угроза для нашей безопасности?
10.07.2017
Игорь Комаров: "Мы переводим борьбу с аварийностью на Землю"
10.10.2016
Партнерству государства и бизнеса в космосе мешает менталитет
30.11.2015
Книги о ВПК и армии, историческая и деловая литература. Выпуск 3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 06:56
  • 8
Вице-премьер РФ Борисов обещает рассмотреть вопрос о квотах на закупки гражданской продукции предприятий ОПК
  • 09.07 06:35
  • 1
"Передовая" сборка F-35 попала на видео
  • 09.07 06:29
  • 1
Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности
  • 09.07 06:17
  • 1
Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций
  • 09.07 05:26
  • 76
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 09.07 03:39
  • 1
Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции
  • 09.07 03:34
  • 49
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 09.07 03:29
  • 38
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 09.07 03:29
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 09.07 00:06
  • 32
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.07 23:29
  • 4
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются - вице-премьер Борисов
  • 08.07 23:27
  • 11
Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"
  • 08.07 22:58
  • 8
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
  • 08.07 21:56
  • 1
Чем "Витязь" лучше "Фаворита"
  • 08.07 21:28
  • 1
Комитет ПАСЕ возложил ответственность за "крах ДРСМД" на Россию