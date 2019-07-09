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09.07.2019
bmpd.livejournal.com

Покинул строй один из старейших боевых кораблей в мире

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5 июля 2019 года на филиппинской военно-морской базе Кавите близ Манилы состоялась церемония вывода из состава ВМC Филиппин патрульного корабля (корвета) PS 22 Sultan Kudarat - бывшего американского противолодочного корабля РСЕ 895 Crestview, введенного в строй ВМС США 30 октября 1944 года и оставашегося одним из старейших действующих боевых кораблей в мире. В состав филиппинского флота Sultan Kudarat входил 43 года.

Церемония вывода из состава ВМС Филиппин патрульного корабля (корвета) PS 22 Sultan Kudarat - бывшего американского противолодочного корабля РСЕ 895 Crestview постройки 1944 года. Кавите, 05.07.2019 (с) PTV 4

Противолодочный корабль РСЕ 895 многочисленного типа РСЕ был построен для ВМС США американской судостроительной компанией Willamette Iron and Steel Corp. в Портленде (штат Орегон). во время Второй Мировой войны. РСЕ 895 был заложен 2 декабря 1942 года, спущен на воду 18 мая 1943 года и был введен в состав ВМС США 30 октября 1944 года. В феврале 1956 года корабль получил название Crestview.

В ноябре 1961 года корабль был передан в счет американской военной помощи ВМС Южного Вьетнама, войдя в их состав как HQ 07 Dong Da II. В мае 1975 года после падения Южного Вьетнама корабль вместе с рядом других единиц южновьетнамского флота пришел на Филиппины, где интернировался. 5 апреля 1976 года корабль был приобретен Филиппинами и 27 июля 1976 года введен в состав ВМС Филиппин как PS 22 Sultan Kudarat, получив название в честь султана Мухаммада Дипатуана Кударата, правившего на острове Минданао в 1619-1671 годах и успешно сопротивлявшегося испанскому завоеванию. Корабль проходил капитальный ремонт в Кавите в 1990-1991 годах. За все время службы в трех флотах бывший РСЕ 895 не подвергался серьезным модернизациям и сохранил основное вооружение периода войны.

В составе ВМС Филиппин корабль Sultan Kudarat будет заменен полученным из состава ВМС Южной Кореи корветом PS 39 Conrado Yap - бывшим южнокорейским PCC 762 Chungju типа Pohang постройки 1987 года. Он должен прибыть на Филиппины в августе 2019 года.

Напомним, что 15 марта 2018 годаиз состава ВМС Филиппин был исключен старейший действовавший фрегат в мире PS 11 Rajah Humabon - бывший американский эскортный миноносец DE 169 Atherton постройки 1943 года.

Патрульный корабль (корвет) PS 22 Sultan Kudarat (бывший американский противолодочный корабль РСЕ 895 Crestview постройки 1944 года) в последние годы своей службы в составе ВМС Филиппин (с) ВМС Филиипин и ВМС Сил самообороны Японии

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Страны
Вьетнам
Испания
США
Филиппины
Южная Корея
Япония
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