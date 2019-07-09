ABC (Испания): трагическая гибель моряков подводной лодки "Курск"

В августе 2000 года в результате двух необъяснимых взрывов подводная лодка К-141 потерпела крушение. После взрывов выжили 23 члена экипажа, но их не успели спасти. Это официальная версия случившегося. Тем не менее также существует версия историка Виталия Доценко. Он считает, что на самом деле "Курск" потопила американская торпеда. Об истории создания подлодки рассказывает газета "АБС".

"Появляются новые подробности трагедии. Мир шокирован. По меньшей мере 23 члена экипажа не пострадали при взрывах и укрылись в кормовом отсеке подводной лодки. Об этом стало известно из записки, найденной в одежде одного из четырех моряков, тела которых были извлечены в среду. Тело этого моряка было опознано".

Именно так 27 ноября 2000 года газета "АБС" описала гибель подводников, выживших после двух взрывов на подводной лодке К-141, более известной как "Курск", и погибших в результате удушения, поскольку их не успели спасти. Стоит отметить, что эта современная подводная лодка гигантских размеров была гордостью российского флота.

Записка, о которой говорится в новости, потрясла весь мир: "13 часов 15 минут. Все моряки из отсеков шесть, семь и восемь перешли в отсек девять. Нас здесь 23 человека. Мы приняли это решение в результате аварии. Никто из нас не может подняться наверх. Я пишу на ощупь".

Технологическая война

История подводной лодки К-141 "Курск", на которой погибли 118 человек, началась после Второй мировой войны. В то время многие нацистские ученые, разработки которых наносили огромный вред силам союзников с 1939 по 1945 годы, зарабатывали, продавая секретные технологии Адольфа Гитлера тем, кто совсем недавно был их главным врагом.

Так, например, США привлекли на свою сторону Вернера фон Брауна, создателя программы баллистических ракет "Фау-2" для вермахта и ракеты, на которой позднее человек отправился на Луну. В свою очередь, СССР решил "завербовать" всех специалистов, которые смогут модернизировать подводный флот. Среди них был известный Гельмут Вальтер.

Несмотря на то, что их сотрудничество не принесло тех результатов, на которые рассчитывал Советский Союз, уже тогда стало понятно, что он готов бороться за морское господство со всемогущими Соединенными Штатами.

Поэтому неудивительно, что во времена холодной войны две сверхдержавы бросили все силы на создание новых атомных подводных лодок. В книге "Титаник и другие крупные кораблекрушения" Виктор Сан Хуан (Víctor San Juan) пишет, что силовые установки таких подводных лодок "не нуждались в дозаправке или в подаче воздуха при всплытии". Эти тихие убийцы были до отказа набиты баллистическими ракетами, что подвергало экипажи дополнительному риску.

Позднее в российском флоте появился такой тип подводных лодок, который объединял знания нацистских ученых и ядерную энергию. Главное командование ВМФ СССР было озабочено существованием мифических американских авианосцев. "Поэтому были специально созданы подводные суда для нападения и уничтожения авианосцев. Новшество состояло в том, что использовались не торпеды (в этом случае необходимо было приблизиться на очень малое расстояние), а баллистические ракеты, специально адаптированные для такой цели", - объясняет эксперт.

Появление "Курска"

Так появилась атомная подводная лодка К-141 ("Курск"), которую СМИ того времени называли "жемчужиной царской короны". Это было неким преувеличением, поскольку известно, что это подводное судно класса "Оскар" было не таким большим как суда класса "Тайфун" и не таким современным как суда класса "Акула".

Однако, "Курск" был настоящим гигантом, и это подтверждает и Сан Хуан. Судно было новейшим (построено в период между 1992 - 1994 гг.), очень быстрым (30 узлов на поверхности и 32 при погружении) и прочным как камень (корпус толщиной в 8,5 мм), а также на его борту находилось "24 ракетные пусковые установки" и четыре торпедных аппарата.

Одним словом, это было подводное хранилище боеприпасов. В репортаже "Катастрофа на атомной подводной лодке "Курск"" на телеканале National Geograpic рассказывали: "Эта подводная лодка была одним из ключевых компонентов российской обороны. Она работала на двух атомных реакторах. 150 метров в длину. Высота сравнима с шестиэтажным зданием. В два раза больше реактивного пассажирского самолета".

Военные операции

10 августа 2000 года подводная лодка "Курск" под командованием Геннадия Лячина, одного из самых опытных капитанов российского флота, вышла из порта для участия в военных тактических учениях в Баренцевом море. "Курску" была поставлена задача произвести условное нападение на отряд боевых кораблей. Его целью был атомный крейсер "Петр Великий" - флагман Северного флота России.

12 августа всё шло по плану. Утром с подводной лодки в штатном режиме была запущена крылатая ракета "Гранит". Однако когда стрелки часов приблизились к полудню, всё изменилось. В 11:27 во время подготовки запуска первой торпеды по "вражеской" эскадре произошел взрыв, повредивший носовой (торпедный) отсек судна.

Трагедия

"Так как переборка в торпедный отсек не была задраена, ударной волной были разрушены следующие два отсека, и погибли все, кто там находился", - объясняет в книге Сан Хуан. Капитан приказал подниматься на поверхность на максимальной скорости, но ему никто не ответил. К сожалению, над российской подводной лодкой, которая могла бы выдержать этот взрыв, нависла новая угроза. "Примерно через две минуты произошел уже более сильный взрыв, который разрушил всю носовую часть подводного судна. В результате оно пошло ко дну и оказалось на глубине 108 метров", - добавляет эксперт.

Система электроснабжения отказала, треть корпуса затопило. Шансов на спасение не было. В этой ситуации в командном центре были остановлены атомные реакторы, чтобы судно не превратилось в гигантскую ядерную бомбу. Гибель "Курска" была неизбежна. Когда подводная лодка достигла дна, лишь несколько моряков оставались в девятом отсеке. Один из офицеров (Дмитрий Колесников) взял командование на себя и начал записывать имена выживших.

Позднее, когда было обнаружено его тело, в его одежде нашли записку, в которой он описывал последние моменты жизни 23 членов экипажа, переживших взрывы. Также там были слова, адресованные его жене: "Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет, процентов 10-20. Всем привет, отчаиваться не надо".

Это официальная версия случившегося. Тем не менее также существует версия историка Виталия Доценко. Он считает, что на самом деле "Курск" потопила американская подводная лодка. Доценко, капитан I ранга и автор книги "Кто убил "Курск"?", является сторонником того, что в подводную лодку попала американская торпеда Mark-48. Похоже, это было "предупреждение США", чтобы Россия не продавала Китаю вооружение, которое по тем временам было весьма мощным.

Спасательные операции как обычно велись в режиме строгой секретности. В час дня адмирал Попов, находившийся на крейсере "Петр Великий", уже получил доклады, в которых подтверждалось, что все подводные лодки, за исключением одной, осуществили свою задачу. Однако он решил подождать как минимум 12 часов, прежде чем объявить тревогу. В понедельник 14 августа появилась информация в СМИ. Страна приняла помощь других государств лишь спустя неделю.

Таким образом, 27 августа британские и норвежские водолазы вскрыли кормовой люк затонувшей подводной лодки. Это было бесполезно, так как судно было полностью затоплено. "К тому моменту все уже погибли, они могли оставаться в живых не более восьми часов. Моряки оставили письма, не все из которых были опубликованы: то, что стало известно, ужаснуло мир", - заключает Сан Хуан. В результате катастрофы погибли 118 человек. Это настоящая трагедия для подводного флота России. И не только из-за числа погибших, но и из-за изначального отказа принять помощь других стран.

Мануэль Виллаторо (ManuelP. Villatoro)