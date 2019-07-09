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09.07.2019
Российская газета

Узбекистан заказал России модернизацию истребителей МиГ-29

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Источник изображения: rg.ru

Узбекистан намерен модернизировать имеющиеся истребители МиГ-29. Власти уже направили соответствующую заявку в Российскую Федерацию.

Об этом РИА Новости сообщил информированный источник. И добавил, что Федеральная служба по военно-техническому сотрудичеству РФ получила обращение от Госкомоборонпрома Узбекистана. В нем идет речь о проведении работ по продлению срока службы и модернизации самолетов МиГ-29 Военно-воздушных сил Республики Узбекистан. После того как узбекская сторона рассмотрит технико-коммерческое предложение, состоятся переговоры. Их планируют завершить до конца нынешнего года. Кроме того, Узбекистан заинтересован и в покупке многофункциональных истребителей Су-30СМ.

На сегодняшний день Узбекистан имеет 12 МиГ-29 разных модификаций, находящихся в строю, еще 18 - на хранении. Эти данные соответствуют 2016 году и взяты из открытых источников.

МиГ-29 - многоцелевой истребитель четвертого поколения. Легкий фронтовой истребитель эксплуатируется с июля 1983 года.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Узбекистан
Продукция
МиГ-29
Су-30
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