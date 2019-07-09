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09.07.2019
Российская газета

Лучше не сталкиваться: в США оценили шансы F-15 против Су-35

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Источник изображения: rg.ru

Эксперт The National Interest сравнил шансы на победу в воздушном бою между американским F-15 и российским Су-35.

Оба самолета - истребители высшей пробы, тяжелые машины для завоевания господства в воздухе, вершина небесной пищевой цепочки. McDonell Douglas F-15 Eagle в небе более 40 лет, о его качествах можно судить по счету сбитых и потерянных в бою самолетов - 104:0. Су-35 намного моложе, он принят на вооружение в 2014 году. Базовые характеристики истребителей почти одинаковы: F-15 чуть-чуть быстрее, зато Су-35 может преодолевать звуковой барьер без использования форсажа. На малых скоростях у российского истребителя появляется ключевое преимущество: благодаря управляемому во всех ракурсах вектору тяги Су-35 обладает сверхманевренностью. Впрочем, ближний воздушный бой давно перестал быть сильным местом ВВС США.

- Учитывая появление нашлемных систем наведения и высокотехнологичных ракет дальнего действия AIM-9X и Р-73, близкие столкновения являются взаимными убийствами, - успокаивает своих пилотов автор обзора Дарио Леоне.

На больших дистанциях перевес на стороне F-15 - его радар Raytheon APG-63 превосходит возможностями "Н035 Ирбис", установленный на российском самолете. Правда, у Су-35 есть дополнительная система слежения в ИК-диапазоне - в радиусе до 80 километров она находит в том числе и стелс-самолеты. У F-15 скоро появится аналогичная система в подвесном контейнере, обещает NI.

Где у американца нет никаких шансов, так это в сфере радиоэлектронного подавления. Если даже его мощная РЛС нащупает за облаками российский самолет и выпустит по нему ракеты, то совершенные системы защиты Су-35 собьют их со следа. "Теоретически сбить Сухого можно, но на это понадобится гораздо больше ракет, чем планировали создатели Eagle", - констатирует Леоне. Су-35 несет богатый арсенал ракет "воздух-воздух" и уж ему-то никто не помешает их применить. В ВВС США остро осознают эту проблему и разработали программе модернизации электронных систем F-15 стоимостью 7,6 миллиарда долларов.

Что в итоге. Шансы на победу в гипотетическом воздушном бою между F-15 и Су-35 примерно равны - с небольшим преимуществом российского самолета. И это положение никак не устраивает командование американских ВВС, чья тактика и стратегия построены на подавляющем технологическом превосходстве над противником.

- Но такой бой возможен, если США будут вести войну против России. Вряд ли это произойдет, - снова успокаивает летчиков NI.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AIM-9
F-15
Су-35
Компании
Raytheon
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