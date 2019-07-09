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09.07.2019
Военное обозрение

Израильские роботы получили "зрение" за счет глаз насекомых

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Израильская компания Lirhot разработала новый метод навигации, предназначенный для роботизированных комплексов. Он способен обеспечить точное местоположение управляемого искусственным интеллектом автомобиля, корабля, самолета или любого другого транспортного средства, находящегося в движении в любой точке планеты.

БЛА AirMule

Источник изображения: https://www.goodfon.ru/

Третий метод

Мы, по сути, взяли голову насекомого и вложили ее в аппаратную часть, которую вы просто подключаете к своей машине или транспортному средству.

- пояснил руководитель Lirhot Шломи Воро.

Большая часть ведущих участников этой отрасли, создавая навигационные системы для комплексов, полагается на трехмерные датчики на лазерной основе LiDAR (световая система обнаружения и измерения дальности). Они отличаются повышенной стоимостью, так как требуют экзотических материалов, например, таких как арсенид галлия-индия. В противовес лидарам глава Tesla Илон Маск сделал акцент на применении недорогих камер и радаров. Каждая из систем имеет свои плюсы и минусы. Как заявляет Воро, он, будучи вдохновленным навигацией насекомых, разработал третий метод.

Мир глазами пчелы

В природе живут насекомые, которые перемещаются определенным образом, и мы копируем это, чтобы позволить автономно действующей технике видеть. Мы были вдохновлены головами пчел – нейронной сетью, подобной искусственному интеллекту, размером, точностью навигации, и тем как они видят мир через свои пять глаз – два для зрения и три для навигации.

- пояснил Воро, прикладной физик с десятками патентов в области квантовой физики.

Источник изображения: https://www.goodfon.ru/

С его слов, новой системе, имитирующей биологические механизмы, достаточно атмосферного света для ориентации в пространстве. Наряду с тем, что она быстро идентифицирует истинный север, этого достаточно, чтобы отказаться от использования любых источников внешней связи, включая GPS или любые другие радиосигналы.

Новая технология также позволяет точно классифицировать материалы и вещества, встречающиеся на пути техники, например, на дорожном покрытии. Такие как вода, масло или лед, которые могут представлять угрозу для водителя и пассажиров, если не будут точно идентифицированы.

Финансирование стартапа осуществляет израильская военно-промышленная компания Rafael Advanced Defense Systems – один из ведущих разработчиков и поставщиков для АОИ. С 2017 года Lirhot, занимающаяся описанной работой, уже получила от данного концерна 2 млн. долл.

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Страны
Израиль
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Rafael
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