Израильские роботы получили "зрение" за счет глаз насекомых
Израильская компания Lirhot разработала новый метод навигации, предназначенный для роботизированных комплексов. Он способен обеспечить точное местоположение управляемого искусственным интеллектом автомобиля, корабля, самолета или любого другого транспортного средства, находящегося в движении в любой точке планеты.
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Источник изображения: https://www.goodfon.ru/
Третий метод
Мы, по сути, взяли голову насекомого и вложили ее в аппаратную часть, которую вы просто подключаете к своей машине или транспортному средству.
- пояснил руководитель Lirhot Шломи Воро.
Большая часть ведущих участников этой отрасли, создавая навигационные системы для комплексов, полагается на трехмерные датчики на лазерной основе LiDAR (световая система обнаружения и измерения дальности). Они отличаются повышенной стоимостью, так как требуют экзотических материалов, например, таких как арсенид галлия-индия. В противовес лидарам глава Tesla Илон Маск сделал акцент на применении недорогих камер и радаров. Каждая из систем имеет свои плюсы и минусы. Как заявляет Воро, он, будучи вдохновленным навигацией насекомых, разработал третий метод.
Мир глазами пчелы
В природе живут насекомые, которые перемещаются определенным образом, и мы копируем это, чтобы позволить автономно действующей технике видеть. Мы были вдохновлены головами пчел – нейронной сетью, подобной искусственному интеллекту, размером, точностью навигации, и тем как они видят мир через свои пять глаз – два для зрения и три для навигации.
- пояснил Воро, прикладной физик с десятками патентов в области квантовой физики.
Источник изображения: https://www.goodfon.ru/
С его слов, новой системе, имитирующей биологические механизмы, достаточно атмосферного света для ориентации в пространстве. Наряду с тем, что она быстро идентифицирует истинный север, этого достаточно, чтобы отказаться от использования любых источников внешней связи, включая GPS или любые другие радиосигналы.
Новая технология также позволяет точно классифицировать материалы и вещества, встречающиеся на пути техники, например, на дорожном покрытии. Такие как вода, масло или лед, которые могут представлять угрозу для водителя и пассажиров, если не будут точно идентифицированы.
Финансирование стартапа осуществляет израильская военно-промышленная компания Rafael Advanced Defense Systems – один из ведущих разработчиков и поставщиков для АОИ. С 2017 года Lirhot, занимающаяся описанной работой, уже получила от данного концерна 2 млн. долл.
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