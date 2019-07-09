Холдинг "Вертолеты России" представляет на выставке "Иннопром-2019" вертолеты VRT500 и Ансат

ЦАМТО, 8 июля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) представляет легкие многоцелевые вертолеты VRT500 и Ансат в медицинской комплектации на X Международной промышленной выставке "Иннопром-2019", которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

"Мы представляем на "Иннопроме" продукцию гражданского назначения, в том числе, модели вертолетов VRT500 и Ансат в медицинской версии. Это выставка, которая позволяет презентовать наши достижения в области инноваций. Кроме того, обсудим с профессиональным сообществом наработки в области программ инновационного развития, внедрения аддитивных технологий, новых методов проектирования и моделирования. Одним из ключевых инновационных направлений является композитное производство, и у нас также есть определенный опыт в этой сфере. Например, более 80% планера вертолета Ка-62 изготавливается из композитных материалов", – рассказал руководитель делегации холдинга "Вертолеты России" – директор по инновациям Андрей Шибитов.

В этом году будет сформирована новая пятилетняя программа инновационного развития холдинга "Вертолеты России" с 2020 по 2025 годы. Она включает в себя 13 основных направлений, в том числе, формирование научно-технического задела, инновации в производственных технологиях, международное сотрудничество, взаимодействие с ведущими вузами России, экологию, энергоресурсы и другие.

На выставке "Иннопром" эксперты в авиационной отрасли обсудят возможности и особенности внедрения аддитивных технологий и бионического дизайна в производство, развитие искусственного интеллекта, электрификацию летательных аппаратов, в том числе, в направлении использования гибридных силовых установок.

VRT500 – легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Легкий многоцелевой двухдвигательный вертолет Ансат активно эксплуатируется в санитарной авиации России. Он обладает компактными габаритами и не требует большой площадки для приземления. Также он может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 м.

"Иннопром" – международная промышленная выставка, которая ежегодно проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".