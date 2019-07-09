Евкуров назначен замминистра обороны РФ

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

"Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны Российской Федерации", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу воинское звание генерал-лейтенанта", - отмечается в документе.

Другим указом Путин разрешил в министерстве обороны иметь 12 заместителей министра, в том числе двух первых.

"Разрешить иметь в министерстве обороны РФ 12 заместителей министра, в том числе, двух первых заместителей министра, одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и одного заместителя министра - руководителя аппарата министра", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.