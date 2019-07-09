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09.07.2019
Интерфакс-АВН

Правительство РФ утвердило положение о военных учебных центрах при вузах

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Военнослужащий-курсант ВС РФ
Военнослужащий-курсант ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Валерий Титиевский

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ утвердило положение о военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно положению, военный учебный центр создается при вузе для обучения очников по программам военной подготовки.

Основными задачами центров будет являться реализация программ военной подготовки, а также участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи.

Согласно документу, общее руководство военным учебным центром осуществляет ректор вуза, при котором центр создан. Но непосредственное руководство осуществляет начальник центра, который, с одной стороны, непосредственно подчиняется ректору, а с другой - уполномоченным должностным лицам Минобороны (во всем, что касается военной техники, организации военной подготовки и заключение контрактов о прохождении военной службы).

Начальнику военного учебного центра в пределах его полномочий предоставляется право подписи служебных документов.

Финансироваться центры будут из двух источников: обучение граждан в военном учебном центре - за исключением военных сборов - ведется за счет учредителя вуза, а материально-техническое обеспечение деятельности центров военной техникой осуществляется Минобороны.

Численность обучающихся в военном учебном центре устанавливается Минобрнауки, ведомством-учредителем вуза и Минобороны. Штатное расписание центра разрабатывает вуз по согласованию с учредителем и Минобороны, подписывает его ректор.

Размещаться учебный центр должен отдельно от других подразделений вуза - чтобы организовать там внутренний порядок в соответствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ. Допускается создавать структурное подразделение военного учебного центра в филиале вуза, если там есть учебно-материальная база военной подготовки.

Год назад Госдума приняла закон о создании в вузах единого вида подразделений военной подготовки - военных учебных центров (ВУЦ). Несколько ныне существующих видов подразделений военной подготовки (в том числе военных кафедр) в вузах заменяются на единую структуру - ВУЦ. По данным правительства, инициировавшего принятие этого закона, создание ВУЦ будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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