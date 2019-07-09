Перспективы военно-технического сотрудничества России и Узбекистана

Как сообщает "Новая газета" в материале Александры Джорджевич "Радары на Ташкент. Узбекистан перевооружает свою армию за счет России", Москва и Ташкент в конце мая 2019 года провели плодотворные переговоры на заседании Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Как стало известно "Новой газете", к июню 2019 года в силу вступили 12 новых контрактов о поставках и модернизации техники. Кроме того, Узбекистан планирует приобрести истребители Су-30СМ, трассовый радиолокационный комплекс 12А6 "Сопка-2", мастерскую техобслуживания к зенитно-ракетному комплексу "Печора-2М", радиолокационные станции и ряд другой техники. Все эти пожелания республика намерена реализовывать за счет госкредитов от России: если очередной экспортный кредит будет одобрен, то он может стать уже третьим за последние три года.

Боевые вертолеты Ми-24П ВВС Узбекистана. Ханабад, 18.06.2019 (с) пресс-служба министерства обороны Узбекистана

О том, что на прошедшем 23 мая 2019 года пятнадцатом заседании Межправительственной Российско-Узбекской комиссии по ВТС, были приняты "ключевые" для этого сотрудничества решения, "Новой газете" рассказали источники, знакомые с ходом переговоров, и подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ. В частности, комиссия подготовит соглашение по модернизации и переоснащению вооруженных сил Узбекистана современной военной техникой до 2025 года.

Так, в ФСВТС РФ "Новой газете" рассказали, что в рамках выданного в 2017 году Узбекистану государственного экспортного кредита реализуется поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним. По словам источника "Новой", сроки поставки четырех вертолетов Ми-35М наступают в четвертом квартале 2019 года, а еще восьми вертолетов - 2020 году. При этом в рамках кредита осталось неиспользованными несколько десятков миллионов долларов, так как общая стоимость законтрактованного имущества составила около 200 миллионов долларов. "На остаток узбекская сторона хочет взять дополнительно продукцию военного назначения, однако возможен и вариант, при котором узбекской стороне будут выделены дополнительные кредитные средства", - рассказал источник "Новой газеты". Между тем, в рамках второго за последние годы кредита, выданного правительству Узбекистана уже в октябре 2018 года, в мае - июне 2019 года в силу вступили еще 12 контрактов, конкретное содержание которых в ФСВТС не раскрывали.

Российская сторона подтвердила, что Ташкент заинтересован в скором приобретении истребителей Су-30СМ (туда, по словам источников, должны войти средства наземного обеспечения полетов и авиационные средства поражения, а также обучение летного и инженерно-технического составов, и поставка тренажерного комплекса), трассового радиолокационного комплекса 12А6 "Сопка-2" (возможно приобретение девяти комплектов), мастерской техобслуживания к зенитно-ракетному комплексу "Печора-2М" и ряда радиолокационных станций (по данным "Новой газеты", речь идет о типах "Противник-ГЕ", "Гамма-ДЕ" и "Подлет-Е" и 31 комплекта "Фара-ВР") и систем связи различного назначения.

"Сотрудничество с Республикой Узбекистан ведется в плановом режиме и полностью соответствует высокому уровню стратегического взаимодействия между нашими странами", - заявили "Новой газете" в правительственной службе.

По данным источника "Новой", "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"" в 2018 году согласовал с узбекской стороной проект контракта на модернизацию четырех РЛС П-37 и вручил предложения по модернизации дополнительно семи РЛС П-37 до уровня 12А6 "Сопка-2". Контракт, по данным издания, должен быть подписан в июле. Кроме того, по словам представителя ФСВТС РФ, сейчас обсуждается проект модернизации состоящих на вооружении Узбекистана РЛС П-37 до уровня 12А6 "Сопка-2", контракт по данной теме находится в финальной стадии согласования с узбекской стороной.

Сотрудничество Москвы и Ташкента в оружейной сфере в начале 2000-х было достаточно скромным: до 2005 года велись отдельные поставки БТР-80, вертолетов Ми-8, минометов различного калибра, гранатометов с боеприпасами, а также снайперского оружия. Впоследствии интерес узбекских силовиков ограничивался поставками боеприпасов и взрывчатых веществ. Более крупных контрактов Россия и Узбекистан долгое время не заключали. Ситуация изменилась после смерти президента Ислама Каримова - при его преемнике Шавкате Мирзиёеве. 29 ноября 2016 года военные ведомства двух стран подписали договор о развитии ВТС, в апреле 2017 года его ратифицировали. Последние пару лет Ташкент стал активно получать государственные экспортные кредиты от Москвы и проявлять повышенный интерес к закупке вооружений. Еще в августе 2017 года делегация высокопоставленных узбекских силовиков посетила Иркутский авиастроительный завод, где ознакомилась с его производственными мощностями, после чего заявила о желании обладать Су-30СМ - об этом писала газета "Коммерсант". Однако до сих пор в контракт это желание не переросло.

Неоднократно обсуждалось открытие сервисных центров по обслуживанию военной техники и вооружений. Например, как теперь утверждают информированные источники, в июле РФ должна направить специалистов на "Чиркинский авиаремонтный завод" для того, чтобы на его базе был создан сервисный центр по обслуживанием беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан".

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов отмечает, что на данный момент из всех заявок и пожеланий Узбекистана на сегодняшний день в явном приоритете находится сухопутная техника. "Глупо отрицать наличие сотрудничества России с республикой, но по авиации никакого усиления не происходит - об этом говорит и, по сути, еще не начавший реализовываться контракт на вертолеты, и все никак не подписанный документ на истребители", - говорит эксперт. С обретения независимости Узбекистаном прошло почти 30 лет, замечает Фролов, это означает, что элементарно подошло время перевооружаться, так как "нельзя бесконечно ремонтировать технику". "Кредит ограничен, хватило пока только на боевые вертолеты и колесную бронетехнику, да и Су-30СМ, если и будут использоваться, то скорее для непосредственной поддержки сухопутных войск, а не для завоевания господства в воздухе", - уверен Андрей Фролов, подчеркивая, что модель истребителя выбрана разумно, так как Су-34 был бы слишком дорог для Узбекистана.

Главный редактор портала "Фергана.ру", эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов считает, что военного сотрудничество между Россией и Узбекистаном идет в общем русле. "Ласковый теленок двух маток сосет: когда-то в бытность Каримова Узбекистан принимал в дар американские бронеавтомобили, а теперь на российский госкредит берет российское оружие", - отмечает эксперт. По его словам, республика находится сегодня в той же ситуации относительно новых угроз, как и последние годы: "Ничего не меняется, в регионе опасным остается Афганистан, озабоченности другие страны не вызывают, поэтому говорить об излишней милитаризации не приходится".