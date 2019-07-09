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09.07.2019
bmpd.livejournal.com

Ракеты и беспилотные летательные аппараты йеменских хуситов

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Ракеты и БПЛА йеменских хуситов

Правительство хуситов в Йемене показало на выставке свой ракетный и беспилотный потенциал. В т.ч. была показана крылатая ракета Quds, а также те самые БПЛА Samad-3, которые до аэропорта в ОАЭ долетали в прошлом году.

Крылатая ракета Quds. Как можно заметить, это не одна из известных иранских крылатых ракет, а что-то новое.

БПЛА-камикадзе Samad-3 и на следующем фото рядом с ним БПЛА Samad-1 из которых он вырос, и в свою очередь представляющий собой явно вот эти иранские неизвестные БПЛА, что ранее светились на учениях КСИР.

Наконец-то показали ракету Badr-F с дальностью до 160 км.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Иран
Йемен
ОАЭ
Продукция
HQ-10
Проекты
БПЛА
Военные учения
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