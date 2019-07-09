США усиливают спецтехникой литовскую границу с Россией

Соединенные Штаты Америки передали Литве технику стоимостью более 5 млн долларов. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

Как отмечается, "современные портативные тепловизоры предназначены для наблюдения за стеной и обнаружения теплоизлучающих объектов в темное время суток".

"Новое оборудование позволит пограничникам эффективно задерживать правонарушителей, подозрительные транспортные средства и так далее", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в минобороны Литвы сообщили о приобретении в США системы связи стоимостью 3 млн долларов для нужд Вооруженных сил республики. В ведомстве пояснили, что сделка будет профинансирована за счет средств, которые администрация США выделяет на поддержку европейской безопасности.