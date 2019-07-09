Войти
09.07.2019
Военно-промышленный курьер

США усиливают спецтехникой литовскую границу с Россией

349
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Соединенные Штаты Америки передали Литве технику стоимостью более 5 млн долларов. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

Как отмечается, "современные портативные тепловизоры предназначены для наблюдения за стеной и обнаружения теплоизлучающих объектов в темное время суток".

"Новое оборудование позволит пограничникам эффективно задерживать правонарушителей, подозрительные транспортные средства и так далее", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в минобороны Литвы сообщили о приобретении в США системы связи стоимостью 3 млн долларов для нужд Вооруженных сил республики. В ведомстве пояснили, что сделка будет профинансирована за счет средств, которые администрация США выделяет на поддержку европейской безопасности. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
США
Похожие новости
07.05.2019
Основной этап "Весеннего шторма": в НАТО готовы к масштабным операциям
04.01.2019
Армия США намерена нарастить численность реактивной артиллерии
21.07.2016
В Литву съезжаются "оружейники" из США и 60 стран мира
13.05.2016
Stratfor: НАТО зря боится, что Россия двинется на Калининград
11.04.2016
Сергей Когогин о деофшоризации: «100-процентный вывод акций в Россию вряд ли возможен»
04.03.2015
Американская Alcoa включила в список рисков проект с «Ависмой»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 06:56
  • 8
Вице-премьер РФ Борисов обещает рассмотреть вопрос о квотах на закупки гражданской продукции предприятий ОПК
  • 09.07 06:35
  • 1
"Передовая" сборка F-35 попала на видео
  • 09.07 06:29
  • 1
Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности
  • 09.07 06:17
  • 1
Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций
  • 09.07 05:26
  • 76
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 09.07 03:39
  • 1
Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции
  • 09.07 03:34
  • 49
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 09.07 03:29
  • 38
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 09.07 03:29
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 09.07 00:06
  • 32
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.07 23:29
  • 4
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются - вице-премьер Борисов
  • 08.07 23:27
  • 11
Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"
  • 08.07 22:58
  • 8
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
  • 08.07 21:56
  • 1
Чем "Витязь" лучше "Фаворита"
  • 08.07 21:28
  • 1
Комитет ПАСЕ возложил ответственность за "крах ДРСМД" на Россию