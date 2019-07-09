Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве

НАТО еще раз настоятельно потребовала от России изменить позицию по Договору о РСМД. Договор еще можно спасти, если Москва вновь начнет его придерживаться, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Москва утверждает, что договор не нарушала, но НАТО пропускает все аргументы мимо ушей. "Мы даем России последний шанс", — угрожающе добавил генсек НАТО.

НАТО настоятельно призывает Россию вернуться к разоружению — иначе с таким трудом заключенный в 1987 году Договор о РСМД вскоре может стать историей

За четыре недели до прекращения действия важного договора по разоружению ДРСМД НАТО еще раз настоятельно потребовала от России изменить позицию. Договор еще можно спасти, если Москва вновь начнет его придерживаться, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) в пятницу в Брюсселе. Однако на встрече с представителями НАТО Россия не сделала ни малейшего намека на то, что могла бы отвести или уничтожить свои спорные системы вооружения.

"Вероятность спасения этого договора уменьшается с каждым днем", - сказал Столтенберг. И все же Россию будут призывать к этому вплоть до 2 августа, когда окончательно истекает шестимесячный срок расторжения Договора о РСМД.

О страстях вокруг Договора о РСМД слушайте наш подкаст Медленно ракеты улетают вдаль

Договор о РСМД от 1987 года считается одним из самых значимых соглашений по разоружению между США и Россией. Он запрещает ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью действия от 500 до 5,5 тысяч километров. США при поддержке партнеров по НАТО расторгли этот договор в начале февраля. Они упрекают Россию в нарушении соглашения из-за ракетной системы SSC-8 (по российской классификации 9M729). Россия возражает: дальность действия этой системы не превышает 500 километров. На этой неделе Россия официально вышла из договора. Президент Владимир Путин подписал закон, на основании которого сможет решать, вернется его страна к этому соглашению или нет.

"К нашему сожалению, российские партнеры по переговорам не подали ни одного сигнала о том, что могут вернуться к договоренностям по Договору о РСМД, - сказал Столтенберг. - Срок действия соглашения истекает, и пора готовиться к эпохе без договоренностей по разоружению".

Между Москвой и альянсом по-прежнему существуют "фундаментальные разногласия". Вину за этот кризис несет "однозначно Россия". Важнейшая причина спора - размещение новых ракет средней дальности 9M729. По данным Кремля, эти ракеты имеют дальность полета в 480 километров. Однако НАТО называет цифру около 2,6 тысяч километров. В таком случае эти ракеты могли бы ударить практически в любую точку Европы.

"Мы даем России последний шанс, - заявил Столтенберг. - До 2 августа осталось не так много времени, но эти системы вооружения можно уничтожить. Это уже сработало однажды с крылатыми ракетами".

Однако Москва до сих пор не проявила "понимания ни по одному пункту".

Как сказал затем генеральный секретарь, альянс ответит "сплоченно и оборонительно", если срок действия договора истечет, а позиция Москвы не изменится.

Однако размещение нового ядерного оружия в Европе, по его словам, "не планируется". Военные возможности альянса держатся в секрете вот уже несколько месяцев. По данным высокопоставленных военных, не исключено дальнейшее усиление присутствия НАТО в Балтийском море и в Восточной Европе.

Пока США разместили в Польше около 4 тысяч солдат, а бундесвер послал 550 человек в Литву, чтобы оказать поддержку балтийским государствам в случае "российской агрессии" (по выражению одного натовского генерала).

Альянс ни в коем случае не хочет новой гонки вооружений, заявили в пятницу в Брюсселе. Вместо этого, по-видимому, обсуждается усиление разведывательной деятельности, проведение большего количества военных учений и развитие современных обычных систем вооружения.

Детлеф Древес (Detlef Drewes), Фабиан Альбрехт (Fabian Albrecht)