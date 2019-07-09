Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК

ЦАМТО, 8 июля. Кредитный портфель предприятий ОПК России превышает 2 трлн. руб., долговую нагрузку нужно уменьшать.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на заседании, посвященном диверсификации ОПК, в рамках выставки "Иннопром-2019" в Екатеринбурге.

"Ситуация меняется, но в среднем это (кредитный портфель предприятий ОПК – ред.) 2,2 трлн. руб. По нынешним процентным ставкам объем средств для уплаты процентов где-то порядка 200 млрд. руб.", – сказал Ю.Борисов.

Он отметил, что промышленные предприятия "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты, так как треть этой суммы идет не на погашение долга, а на проценты.

"Я не скрою, мы уже обращались к президенту с предложением провести расчистку кредитного портфеля", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.