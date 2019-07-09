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09.07.2019
Российская газета

Новые БТР-82А с кондиционерами замечены в Узбекистане

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На совместных учениях пограничных войск в Узбекистане впервые замечены новые БТР-82А, оборудованные кондиционерами.

Бронетранспортеры этой модели были использованы в ходе совместных тактико-специальных занятий с представителями аналогичного силового ведомства Таджикистана.

Репортаж размещен на официальном YouTube-канале национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Бойцы двух государств успешно отразили вторжение условных нарушителей. В разгроме "бандформирования" также принимали участие бронеавтомобили Oshkosh M-ATV американского производства, принадлежащие пограничным войскам Узбекистана и поставленные Таджикистану из Китая VP-11.

На видеокадрах можно увидеть вооруженные пулеметами "Корд" вездеходы Jeep J8 таджикского спецназа.

Оказывали огневую поддержку и прикрывали броней БТР-80 и БМП-2.

На реке Амударья курсировали военные катера, в воздухе действовали беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-8 и Ми-24.

БТР-82А хорошо зарекомендовали себя в Российской армии, у военных Азербайджана и Казахстана. Эти бронемашины прошли успешную проверку во время боевых действий в Сирии.

На прошедшем недавно Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" был представлен вариант, получивший прицел с тепловизором и лазерным дальномером. Также "восемьдесят второй" снабдили дополнительной защитой из бронированных экранов и противокумулятивных решеток.


Алексей Брусилов

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