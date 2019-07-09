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09.07.2019
Интерфакс-АВН

Поврежденный пожаром глубоководный аппарат восстановят по графику, утвержденному ВМФ - ОСК

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Глава ОСК Алексей Рахманов
Глава ОСК Алексей Рахманов.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Екатеринбург. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова восстановить глубоководный аппарат, на котором 1 июля произошел пожар, унесший жизни 14 российских подводников, сообщил "Интерфаксу" в понедельник президент ОСК Алексей Рахманов.

"По графику. В ВМФ утвердят - и будем восстанавливать", - ответил Рахманов на вопрос о восстановлении аппарата.

2 июля Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

4 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что глубоководный аппарат был с ядерной энергоустановкой, она не пострадала.

"Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - заявил Шойгу во время доклада президенту РФ Владимиру Путину по возвращении из Североморска.

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