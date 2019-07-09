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09.07.2019
Интерфакс-АВН

Рахманов сообщил об утверждении экс-главкома ВМФ вице-президентом ОСК по военному кораблестроению

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Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев
Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Екатеринбург. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Бывший главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев утвержден вице-президентом Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению, сообщил "Интерфаксу" в понедельник президент ОСК Алексей Рахманов.

"Да. Выйдет (на работу) 10 июля", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос агентства на форуме "Иннопром".

Он сказал, что вице-президент ОСК по гражданскому судостроению будет утвержден в ближайшем будущем.

24 июня на пресс-конференции в "Интерфаксе" Рахманов сказал, что в ОСК появятся два новых вице-президента - по военному кораблестроению и гражданскому судостроению.

"Кандидатура вице-президента по гражданскому судостроению выбрана, она направлена в кадровый комитет. После прохождения кадрового комитета я обязательно вам этого человека представлю. 10 июля этот человек выйдет на работу", - сказал тогда Рахманов.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
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