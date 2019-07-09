Войти
09.07.2019
Lenta.ru

Супероружие России подешевеет

434
0
+1
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Завод "Красмаш" (Красноярск) проводит работы по снижению издержек на производство межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат", передает ТАСС заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

По его словам, крупные станки и обрабатывающие центры прибудут на "Красмаш" в ближайшее время. "Произведена закупка нового станочного оборудования. Станки мы покупаем внутри страны", — сказал менеджер.

Глава госкорпорации отметил необходимость в снижении стоимости единицы РС-28 "Сармат". "Цена должна быть разумной, чтобы и завод был в прибыли, но и издержки были минимальными. А это — современные технологии, хорошая организация труда", — добавил Рогозин.

Менеджер также рассказал, что работы по РС-28 "Сармат" идут по графику. "Мы ведем огневые испытания уже. К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года мы выйдем на завершающую стадию испытаний", — сказал гендиректор "Роскосмоса".

В июне на военно-техническом форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные технические характеристики перспективной МБР.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что РС-28 "Сармат" успешно проходит завершающую стадию испытаний.

В марте 2018 года глава государства рассказал о перспективном супероружии страны: стратегическом ракетном комплексе РС-28 "Сармат", крылатой ракете практически неограниченной дальности "Буревестник", подводном беспилотном плавательном аппарате "Посейдон", авиационном ракетном комплексе "Кинжал", ракетном комплексе "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой "Пересвет".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
Компании
Красмаш
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
ГЗЛА
Похожие новости
12.04.2019
Завершающие испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" идут успешно - Путин
04.03.2019
Хеллоу, Америка: генерал США сообщил о сроках удара "Авангарда"
22.02.2019
"Прошьет любую оборону": почему от "Циркона" нет спасения
21.02.2019
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
26.03.2018
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 06:56
  • 8
Вице-премьер РФ Борисов обещает рассмотреть вопрос о квотах на закупки гражданской продукции предприятий ОПК
  • 09.07 06:35
  • 1
"Передовая" сборка F-35 попала на видео
  • 09.07 06:29
  • 1
Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности
  • 09.07 06:17
  • 1
Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций
  • 09.07 05:26
  • 76
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 09.07 03:39
  • 1
Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции
  • 09.07 03:34
  • 49
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 09.07 03:29
  • 38
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 09.07 03:29
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 09.07 00:06
  • 32
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.07 23:29
  • 4
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются - вице-премьер Борисов
  • 08.07 23:27
  • 11
Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"
  • 08.07 22:58
  • 8
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
  • 08.07 21:56
  • 1
Чем "Витязь" лучше "Фаворита"
  • 08.07 21:28
  • 1
Комитет ПАСЕ возложил ответственность за "крах ДРСМД" на Россию