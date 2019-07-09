Супероружие России подешевеет

Завод "Красмаш" (Красноярск) проводит работы по снижению издержек на производство межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат", передает ТАСС заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

По его словам, крупные станки и обрабатывающие центры прибудут на "Красмаш" в ближайшее время. "Произведена закупка нового станочного оборудования. Станки мы покупаем внутри страны", — сказал менеджер.

Глава госкорпорации отметил необходимость в снижении стоимости единицы РС-28 "Сармат". "Цена должна быть разумной, чтобы и завод был в прибыли, но и издержки были минимальными. А это — современные технологии, хорошая организация труда", — добавил Рогозин.

Менеджер также рассказал, что работы по РС-28 "Сармат" идут по графику. "Мы ведем огневые испытания уже. К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года мы выйдем на завершающую стадию испытаний", — сказал гендиректор "Роскосмоса".

В июне на военно-техническом форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные технические характеристики перспективной МБР.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что РС-28 "Сармат" успешно проходит завершающую стадию испытаний.

В марте 2018 года глава государства рассказал о перспективном супероружии страны: стратегическом ракетном комплексе РС-28 "Сармат", крылатой ракете практически неограниченной дальности "Буревестник", подводном беспилотном плавательном аппарате "Посейдон", авиационном ракетном комплексе "Кинжал", ракетном комплексе "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой "Пересвет".