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09.07.2019
Lenta.ru

"Панцирь-СМ" назвали оружием будущего

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Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ".
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" способен уничтожать гиперзвуковые цели, заявил "Красной звезде" заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) полковник Юрий Муравкин.

По его словам, "Панцирь-СМ" создается для противовоздушных боев будущего. "Противовоздушный бой будущего, особенно на последнем рубеже обороны, будет уже не дуэлью зенитного ракетного расчета и пилота тактического истребителя, а боем с машинами — умными, точными, действующими в составе больших групп, во всем диапазоне высот, на высоких, зачастую и на гиперзвуковых скоростях", — сказал полковник.

Муравкин добавил, что ЗРПК получит "новые средства радиолокационной разведки и наведения ракет, быстродействующие вычислительные средства, новую зенитную управляемую ракету с большей дальностью стрельбы и повышенным могуществом боевой части", а также "элементы искусственного интеллекта, который позволит не только выживать в сложнейших условиях борьбы с воздушным противником будущего, но и выходить из нее победителем".

В мае источники Defence Blog в Минобороны сообщили о "проблемном" самоходном ЗРПК наземного и морского базирования "Панцирь-С1".

В апреле заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов рассказал об испытании "Панцирь-СМ".

В декабре 2018 года американский военный эксперт Майкл Кофман причиной низкой эффективности "Панцирь-С1" в Сирии назвал отсутствие у ЗРПК радара, способного выявлять небольшие цели, перемещающиеся на малых скоростях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
AI
ГЗЛА
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