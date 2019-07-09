Китай победил США в торговой войне

Встретившись на полях саммита G20 в Осаке с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, американский президент Дональд Трамп не только договорился возобновить торговые переговоры, приостановленные в мае, но и согласился снять часть ограничений, наложенных Вашингтоном на китайского гиганта Huawei.

А также отложить введение дополнительных пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Пекином импорта американской сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет обозреватель американского аналитического портала Market Watch Говард Голд.

По мнению Голда, такие договорённости - а Трамп уже во второй раз уступил требованиям китайской стороны, отменив санкции против китайского технологического сектора, обозначили завершение начатой самим же президентом торговой войны между США и Китаем.

Действия Трампа показывают, что он не готов идти до конца, чтобы "добиться фундаментальных перемен в торговых отношениях США со второй экономикой мира". Си Цзиньпин явно считал, что Трамп не станет предпринимать шагов, которые создадут риск для его рейтинга среди ключевых категорий избирателей в преддверии выборов 2020 года - включая, в частности, американских фермеров, - и такой расчёт оказался верным.

Это значит, что Вашингтон оставит в силе нынешние пошлины, но не будет вводить новых, а Китай выполнит своё обещание по увеличению импорта сельхозпродукции американского производства, пусть отдельные американские фермеры и обнаружат теперь, что их уже вытеснили с китайского рынка конкуренты из других стран, предполагает обозреватель Market Watch.