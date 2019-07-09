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09.07.2019
WarSpot

Сербский "Милош" модернизируется

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Сербский технический испытательный центр приступил к испытаниям беспилотной машины Milos. Вчера, 7 июля, портал janes.com сообщил о том, что на военном полигоне Никинчи прошло показательное тестирование сербского "робота".

Впервые Milos был продемонстрирован в июле 2017 года. За движение шасси и использование боевого модуля этого "боевого робота" отвечает оператор, который может дистанционно управлять машиной с расстояния около 1 км.

Беспилотная машина Milos модификации 2019 года.

Источник изображения: janes.com

За прошедшие два года Военно-технический институт Сербии провёл ряд доработок. На показательных испытаниях местным и зарубежным делегациям были показаны возможности беспилотной машины Milos,готовой к серийному производству. В частности, "робот" получил улучшенную баллистическую защиту, а блок с камерами и датчиками был перенесён и находится над оружием.

Беспилотная машина Milos модификации 2017 года.

Источник изображения: janes.com

Предсерийный образец лишился гранатомёта в базовой комплектации, получив улучшенную камеру и тепловизор. Так, оператор может распознать ростовую фигуру с дистанции до 1000 м в светлое время суток, и до 450 м — ночью. Пулемёт M86 калибра 7,62 мм имеет боезапас из 500 патронов со счётчиком израсходованных боеприпасов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Проекты
Робот
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