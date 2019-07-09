ЦАМТО, 8 июля. Узбекистан направил в РФ заявку на проведение модернизации парка истребителей МиГ-29, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Госкомоборонпром направил в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России обращение на проведение работ по продлению срока службы и модернизации самолетов МиГ-29 ВВС Республики Узбекистан. Стороны приняли решение провести соответствующие переговоры до конца 2019 года, после рассмотрения технико-коммерческого предложения от узбекской стороны", – сказал собеседник агентства.

Согласно открытым данным, по состоянию на 2016 год в Узбекистане в строю имелось 12 МиГ-29 различных модификаций, еще 18 самолетов находились на хранении, передает "РИА Новости".