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09.07.2019
ЦАМТО

Узбекистан направил в РФ заявку на проведение модернизации парка истребителей МиГ-29

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Истребитель МиГ-29 ВВС Узбекистана
Прошедший капитально-восстановительный ремонт на белорусском ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" истребитель МиГ-29 (типа 9.13, бортовой номер "20 белый") ВВС Узбекистана. Барановичи (Белоруссия), октябрь 2018 года.
Источник изображения: Сергей Коньков / russianplanes.net

ЦАМТО, 8 июля. Узбекистан направил в РФ заявку на проведение модернизации парка истребителей МиГ-29, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Госкомоборонпром направил в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России обращение на проведение работ по продлению срока службы и модернизации самолетов МиГ-29 ВВС Республики Узбекистан. Стороны приняли решение провести соответствующие переговоры до конца 2019 года, после рассмотрения технико-коммерческого предложения от узбекской стороны", – сказал собеседник агентства.

Согласно открытым данным, по состоянию на 2016 год в Узбекистане в строю имелось 12 МиГ-29 различных модификаций, еще 18 самолетов находились на хранении, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Узбекистан
Продукция
МиГ-29
Компании
ФСВТС РФ
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