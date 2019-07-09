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09.07.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт готов обсуждать трансфер военно-морских технологий на МВМС-2019

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Мираж 1439
Макет патрульной лодки Мираж 1439 на стенде АО Рособоронэкспорт.
Источник изображения: © РИА Новости / Ирина Калашникова

ЦАМТО, 8 июля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе Международного военно-морского салона МВМС-2019 представит иностранным заказчикам новые образцы российской военно-морской техники.

Салон пройдет с 10 по 14 июля 2019 г. в Санкт-Петербурге на территории выставочного комплекса "Ленэкспо".

"Сегодня Россия присутствует практически во всех сегментах мирового рынка военно-морской техники, и мы способны обеспечить потребности любого заказчика. Рособоронэкспорт поставляет корабли различных классов, начиная c кораблей океанской зоны действия до патрульных катеров и десантно-штурмовых лодок, а также полный набор вооружения и техники для них. Кроме того, мы готовы к трансферу технологий в данной области и имеем компетенции в строительстве и оснащении береговых инфраструктурных объектов, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Портфель заказов Рособоронэкспорта в части продукции для ВМС превышает 5 млрд. долл., что на несколько лет вперед обеспечивает загрузку предприятий, которые в рамках импортозамещения добились возможности строить корабли полностью из российских комплектующих. Отдельно хочу отметить успехи завода "ОДК-Сатурн" из Ярославской области, наладившего выпуск газотурбинных двигателей, в том числе для экспортируемой нами техники".

В 2019 году по приглашению Рособоронэкспорта в Санкт-Петербург приедут 23 иностранные делегации, представляющие военно-морские силы стран-партнеров. Они смогут подняться на борт наиболее популярных на мировом рынке кораблей российской постройки, ознакомиться с их оснащением и, более того, посетить предприятия, участвующие в строительстве этих кораблей.

"За годы своего существования МВМС стал авторитетной международной площадкой для встреч и переговоров представителей отрасли, а также демонстрации передовых разработок в области судостроения и морской техники. Ростех и наши холдинги, такие как "Высокоточные комплексы", "Техмаш", ОДК примут активное участие в мероприятии", – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. – Мы постоянно работаем над расширением номенклатуры и географии поставок продукции для военно-морских сил. Сегодня наибольший интерес к нашей технике и технологическим решениям проявляют государства Юго-Восточной Азии. Безусловно, активно ведется работа с нашими традиционными партнерами – Индией и Китаем".

Представителей иностранных заказчиков на Международном военно-морском салоне ждет ряд интересных новинок. Производители покажут натурные образцы берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М, различных кораблей российского производства, в том числе малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э".

Кроме того, для иностранных делегаций будут проведены презентации наиболее востребованных на рынке образцов, в том числе фрегата "Гепард-3.9" и малого сторожевого корабля проекта 20382 "Тигр" в новом экспортном облике, противоминного корабля базовой зоны проекта 12701Э, патрульного корабля проекта 22160, скоростного патрульного катера проекта 12150 "Мангуст", транспортно-десантного катера БК-16, а также подводных лодок проекта 636 и "Амур-1650", оснащаемых ракетными системами Club-S.

"Рособоронэкспорт видит рост и углубление интереса рынка к комплексному сервисному обслуживанию поставляемых вооружения и военной техники, в том числе и по военно-морской тематике. В качестве примера можно привести авианосец ВМС Индии "Викрамадитья". С момента его сдачи в 2013 году экипажу авианосца оказывается высококвалифицированная техническая поддержка в обслуживании и ремонте корабельного оборудования, организована ритмичная поставка необходимых запасных частей, осуществляется дооборудование соответствующей береговой инфраструктуры. Рособоронэкспорт и АО "ПО "Севмаш", которое является головным исполнителем работ, примут активное участие в предстоящем в 2020 году плановом ремонте авианосца и модернизации его отдельных систем и комплексов", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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