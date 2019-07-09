В США заявили, что Монголии не по пути с Россией

Монголия в партнерстве с Соединенными Штатами сможет преодолеть стоящие перед ней препятствия на пути продвижения в современный мир и внести свой вклад в создание "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона. Об этом рассуждает американское издание The Diplomat, требуя от Улан-Батора определиться с внешнеполитическим курсом.

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Проблема в России

Со слов обозревателя Ронсеверта Ганана Алмонда, "проблемы" страны, население которой составляет всего 3 млн человек, начинаются с географии.

Все грузы, покидающие Монголию или направляющиеся в нее, должны пересекать территорию и воздушное пространство двух крупных и могущественных соседей – России и Китая. Трансмонгольская магистраль – главная железнодорожная сеть Монголии – является однопутной, простирающейся на сотни км от российской границы на севере до китайского кордона на юге. При въезде в КНР поезда должны перейти на новую колею, что представляет собой трудоемкий процесс.

Российское правительство владеет 51% акций железной дороги страны, что препятствует развитию более эффективной транспортной сети.

- отмечает Алмонд.

В 2016 году РФ продала 49 % принадлежащих ей акций медного рудника в Эрдэнэте, который исторически является важнейшим хозяйственным двигателем страны. Но Москва сохраняет "жесткий контроль" над экономикой, поставляя 90% энергоносителей Монголии (переработанной нефти). Это влияние распространяется и на другие сферы. Прогулка по Улан-Батору демонстрирует прочные культурные связи между бывшими советскими странами, от Оперного театра до Дворца бракосочетания и социалистических фресок Мемориала Зайсан.

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КМБ в монгольской армии

США заменят инвестиции Китая

На южной границе находится КНР. Сюда уходит около 90% всего монгольского экспорта – угля, меди и других руд, сырой нефти и необработанного кашемира. При этом Китай является крупнейшим источником иностранных инвестиций в стране. Согласно докладу Конгресса США, Китай является "экономической линией жизни Монголии".

На этом фоне, как заявлено в издании, Монголия определяет Соединенные Штаты как третьего партнёра по важности. Между странами расширяется военное взаимодействие. В частности, монгольские войска внесли свой вклад в военные кампании США и коалиции в Афганистане, Ираке и Косово. В ООН Улан-Батор зарекомендовал себя надежным союзником Вашингтона, последовательно голосуя в соответствии с его позицией в ООН. Монголия сопротивлялась тому, чтобы стать полноправным членом ШОС, возглавляемым Москвой и Пекином. До сих пор она не присоединилась к проекту "Один пояс, один путь". Однако сотрудничество между странами может выйти на совершенно новый уровень.

Американские инвестиции и торговля могут стать средством подъема экономики Монголии.

- пишет The Diplomat.