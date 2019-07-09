Войти
09.07.2019
ЦАМТО

Узбекистан заказал в России партию бронетранспортеров БТР-82А

328
0
+1
БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 8 июля. Узбекистан заказал в России партию бронетранспортеров БТР-82А, они будут поставлены заказчику в индивидуальной комплектации, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Узбекистан проинформировал российскую сторону о внесении изменений в комплектацию заказанных к поставке бронетранспортеров БТР-82А. Из комплекта исключена поставка пулеметов Калашникова, радиостанций, программно-аппаратных комплексов. На сэкономленные средства Узбекистан планирует заказать дополнительную партию БТР-82А", – сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, о каком количестве БТР-82А идет речь.

Как отмечает агентство, ранее о контракте на поставку БТР-82А в Узбекистан не сообщалось. Согласно открытым данным, эти машины находятся на вооружении четырех стран: России, Казахстана, Азербайджана и Сирии.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Казахстан
Россия
Сирия
Узбекистан
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Похожие новости
09.07.2019
Новые БТР-82А с кондиционерами замечены в Узбекистане
23.08.2017
Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
26.04.2016
Зона особого влияния
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
28.01.2015
Русские сезоны ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 06:56
  • 8
Вице-премьер РФ Борисов обещает рассмотреть вопрос о квотах на закупки гражданской продукции предприятий ОПК
  • 09.07 06:35
  • 1
"Передовая" сборка F-35 попала на видео
  • 09.07 06:29
  • 1
Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности
  • 09.07 06:17
  • 1
Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций
  • 09.07 05:26
  • 76
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 09.07 03:39
  • 1
Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции
  • 09.07 03:34
  • 49
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 09.07 03:29
  • 38
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 09.07 03:29
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 09.07 00:06
  • 32
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.07 23:29
  • 4
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются - вице-премьер Борисов
  • 08.07 23:27
  • 11
Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"
  • 08.07 22:58
  • 8
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
  • 08.07 21:56
  • 1
Чем "Витязь" лучше "Фаворита"
  • 08.07 21:28
  • 1
Комитет ПАСЕ возложил ответственность за "крах ДРСМД" на Россию