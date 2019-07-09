ЦАМТО, 8 июля. Узбекистан заказал в России партию бронетранспортеров БТР-82А, они будут поставлены заказчику в индивидуальной комплектации, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Узбекистан проинформировал российскую сторону о внесении изменений в комплектацию заказанных к поставке бронетранспортеров БТР-82А. Из комплекта исключена поставка пулеметов Калашникова, радиостанций, программно-аппаратных комплексов. На сэкономленные средства Узбекистан планирует заказать дополнительную партию БТР-82А", – сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, о каком количестве БТР-82А идет речь.

Как отмечает агентство, ранее о контракте на поставку БТР-82А в Узбекистан не сообщалось. Согласно открытым данным, эти машины находятся на вооружении четырех стран: России, Казахстана, Азербайджана и Сирии.