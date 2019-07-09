Войти
09.07.2019
ТАСС

Занятия по подводному вождению провели с экипажами танков Т-80 на полигоне в Подмосковье

310
0
0
Танк Т-80
Танк Т-80.
Источник изображения: rg.ru

Перед занятиями танкисты прошли курс легководолазной подготовки

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 100 экипажей танков Т-80 гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали преодоление водной преграды на подмосковном полигоне Головеньки. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

"Занятия по подводному вождению с танкистами прошли на вододроме глубиной до 5 м и шириной более 100 м. В условиях отсутствия видимости механики-водители, ориентируясь по приборам, осуществляли управление боевой машиной по дну без переключения передач, остановок и резких поворотов", - говорится в сообщении.

Танкисты экипировались в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие противогазы ИП-5, предназначенные для подъема на поверхность воды при эвакуации в случае остановки танка или его затопления. С изолирующим противогазом военнослужащий может провести под водой около часа.

Для допуска к вождению под водой танкисты прошли курс легководолазной подготовки, в ходе которого на специальном затапливаемом макете танка отработали нормативы по использованию изолирующего противогаза и покиданию боевой машины при остановке двигателя. 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
11.12.2017
Советские конструкторы нашли выход из "танкового тупика"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
27.06.2016
Шойгу высоко оценил расчет С-400 на авиабазе России в Сирии
14.03.2013
Российская армия планирует закупить надувные танки и самолеты
12.09.2011
Перевооружение ВС России на танки нового поколения начнется в 2014 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 06:56
  • 8
Вице-премьер РФ Борисов обещает рассмотреть вопрос о квотах на закупки гражданской продукции предприятий ОПК
  • 09.07 06:35
  • 1
"Передовая" сборка F-35 попала на видео
  • 09.07 06:29
  • 1
Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности
  • 09.07 06:17
  • 1
Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций
  • 09.07 05:26
  • 76
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 09.07 03:39
  • 1
Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции
  • 09.07 03:34
  • 49
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 09.07 03:29
  • 38
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 09.07 03:29
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 09.07 00:06
  • 32
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.07 23:29
  • 4
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются - вице-премьер Борисов
  • 08.07 23:27
  • 11
Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"
  • 08.07 22:58
  • 8
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
  • 08.07 21:56
  • 1
Чем "Витязь" лучше "Фаворита"
  • 08.07 21:28
  • 1
Комитет ПАСЕ возложил ответственность за "крах ДРСМД" на Россию