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09.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россию попросили помочь c ремонтом индийского авианосца

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Индийский авианосец ""Викрамадитья"
Индийский авианосец ""Викрамадитья".
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что в 2020 году Россия поможет Индии в ремонте авианосца "Викрамадитья".

По словам Михеева, после сдачи в 2013 году корабля "Адмирал Горшков" Индии Россия продолжает помогать этой стране с техподдержкой и ремонтом оборудования.

"Рособоронэкспорт и "Севмаш", которое является головным исполнителем работ, примут активное участие в предстоящем в 2020 году плановом ремонте авианосца и модернизации его отдельных систем и комплексов", – передает РИА "Новости" слова Михеева.

Подробности российского участия в ремонте авианосца не уточняются.

Крупнейший экспортный контракт в сфере военно-технического сотрудничества по продаже и модернизации "Адмирала Горшкова" был заключен с Индией в 2004 году. Российские власти должны были передать "Викрамадитью" в 2008 году. Однако ремонт и модернизация советского авианесущего крейсера затянулись, и передача авианосца состоялась только 16 ноября 2013 года.

Вместе с авианесущим кораблем Индии было поставлено авиакрыло в составе истребителей МиГ-29К.

В апреле 2015 года Севмаш подписал контракт с ВМС Индии по обслуживанию авианосца "Викрамадитья".

Напомним, в апреле 2018 года газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается отобрать у России контракт на обслуживание индийского авианосца.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Индия
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
МиГ-29К
Компании
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22350
Авианосец
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