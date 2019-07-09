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09.07.2019
Военно-промышленный курьер

Без выхода на гражданский рынок "Курганмашзаводу" не обойтись

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Источник изображения: vpk-news.ru

На "Курганмашзаводе" финансово-экономическое положение стабилизировалось. Срывов гособоронзаказа по причине нехватки оборотных средств, как это было раньше, не ожидается.

Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время рабочего визита. Он также отметил, что после того, как президентом России Владимиром Путиным было принято решение о передаче "Курганмашзавода" под контроль госкорпорации "Ростех", ситуация на предприятии начала коренным образом меняться в лучшую сторону.

На данный момент для "Курганмашзавода" остаётся важным вопрос диверсификации продукции. В портфеле заказов завода около 90% - это военная продукция.

"В условиях волатильности заказов, коллективу под 8 тысяч человек без выхода на гражданский рынок не обойтись. Продукция "Курганмашзавода" могла бы быть шире представлена в топливно-энергетическом комплексе. Нужно найти заказчиков, установить с ними партнерские долгосрочные отношения", - подчеркнул Юрий Борисов.

Вице-премьер заверил, что будет убеждать коллег из Минфина вводить квотирование для покупки продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках национальных проектов.

"Курганмашзавод" - один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. Основано в 1950 году как завод по производству тяжелых кранов. 

Сегодня "Курганмашзавод" производит не только военную технику, но и широкий ассортимент продукции гражданского назначения: многоцелевые коммунально-строительные машины (МКСМ) грузоподъемностью от 800 до 1000 кг с различными функциональными навесками, гусеничные транспортные машины ЧЕТРА ТМ-140 различных модификаций, автомобильные прицепы. Является одним из крупнейших предприятий Курганской области, напоминает Регнум.

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Страны
Россия
Компании
Курганмашзавод
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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