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09.07.2019
Военно-промышленный курьер

Уже в следующем году китайцы намерены прокатиться по Марсу

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Китае анонсировали экспедицию на Марс в 2020 году, а также сообщили, что создание марсохода для этой миссии завершено.

Об этом сообщает Global Times. Согласно плану экспедиция включает в себя полёт по орбите Марса, приземление на поверхность и её исследование. 

Сообщается, что главная цель миссии - поиск признаков жизни на планете. Также в ходе миссии учёные попробуют выяснить, возможно ли в будущем сделать Марс пригодным для жизни людей. 

Ранее президент США Дональд Трамп в своей речи у мемориала Линкольна в Вашингтоне заявил, что скоро американский флаг будет установлен на Марсе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Марс
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