Уже в следующем году китайцы намерены прокатиться по Марсу

В Китае анонсировали экспедицию на Марс в 2020 году, а также сообщили, что создание марсохода для этой миссии завершено.

Об этом сообщает Global Times. Согласно плану экспедиция включает в себя полёт по орбите Марса, приземление на поверхность и её исследование.

Сообщается, что главная цель миссии - поиск признаков жизни на планете. Также в ходе миссии учёные попробуют выяснить, возможно ли в будущем сделать Марс пригодным для жизни людей.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей речи у мемориала Линкольна в Вашингтоне заявил, что скоро американский флаг будет установлен на Марсе.