"Patrouille Suisse" по ошибке залетела на фестиваль народной песни

Швейцарская пилотажная группа "Patrouille Suisse" стала героем досадного инцидента. Собираясь выступить в небе над Лангенбрюком в честь 100-летия со дня смерти пионера швейцарской авиации Оскара Бидера, пилоты отклонились от маршрута на шесть километров и пролетели над песенным фестивалем йодля в Мюмлисвиле.

"Причиной ошибки стали прискорбные обстоятельства, - приводит The Avionist слова представителя ВВС страны. При подходе к Лангенбрюку старший группы заметил скопление людей и яркие палатки в центре соседнего Мюмлисвиля, где проходил 31-й фестиваль йодля северо-западной Швейцарии.

В придачу к музыке его гости получили незапланированное воздушное шоу, а вот поклониики Оскара Бидера остались ни с чем. Отработав программу, пилоты вернулись на аэродром, где и узнали о своей ошибке.

"Patrouille Suisse" летает на старых американских истребителях F-5E Tiger, не оборудованных GPS-навигацией. Шоу было организовано по схеме VFR (визуальные правила полета): с использованием карты, часов и ориентиров на земле. РГ отмечает, что наземной команды, корректирующей действия летчиков, попросту не было.