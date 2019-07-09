Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) отклонил предложенную Россией резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью".

"Литва и Украина в агрессивной форме раскритиковали наш проект, манипулируя фактами и уводя обсуждение от содержания резолюции. Именно в этих странах мы и наблюдаем обеление пособников нацизма, и попытку сделать военных преступников героями национально-освободительных движений", - написал в социальной сети "Фейсбук" автор проекта Артем Туров.

По его словам, в отклоненном документе сформулирована "проблема распространения теории превосходства по признаку расы, национальности, религии или культуры, в том числе в регионе ОБСЕ", а также признание неонацизма опасным явлением. Документ предлагал активное противодействие героизации нацистов, включая бывших членов организации "Ваффен СС", в любой форме. Также в проекте резолюции предполагались меры противодействия осквернению памятников борцам с нацизмом.

Как уже сообщало EADaily, ПА ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, в частности содержащих призывы отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также направленные против проекта "Северный поток" и мирного самоопределения Крыма.